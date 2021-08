Alberto Fernández, de cara a las elecciones 2021: "Caminemos hacia el futuro, no volvamos para atrás"

El presidente dijo presente en el bicentenario de la provincia, destacó lo realizado hasta el momento y habló de lo que viene, con un pedido especial a los catamarqueños y catamarqueñas.

El presidente Alberto Fernández participó de la celebración por el bicentenario de la autonomía de la provincia de Catamarca y acompañó al gobernador local, Raúl Jalil, en un día más que especial para dicho territorio. Allí, lanzó un mensaje de cara a lo que viene y un pedido para los argentinos y las argentinas: "Caminemos hacia el futuro, no volvamos para atrás donde tendremos escuelas, hospitales, universidades cerradas y gente sin trabajo".

El jefe de Estado llegó a la provincia norteña junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Interior, Eduardo de Pedro; y los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y de La Rioja, Ricardo Quintela; y la diputada nacional Lucía Corpacci. Y durante la celebración, sostuvo: "Les pido es que tengamos más que nunca la convicción de que hay un futuro muy cerca, lo único que tenemos que hacer es no dudar de lo que nosotros somos. Algunos nos quieren convencer de que la gente se quiere ir y que nuestro país es invivible pero yo estoy orgulloso de la Argentina, de la fortaleza y de la capacidad de levantarse de nuestro pueblo".

Por otro lado, Alberto Fernández se refirió al tiempo de pandemia por COVID-19 como un momento de "dolor, caída, enfermedad y muertes" por lo que se debió hacer un gran esfuerzo, cuando creían que solo combatirían contra la pandemia política que dejó el macrismo tras cuatro años de gestión. Sobre esto, destacó: "Era imperioso que trabajemos unidos y juntos porque nuestra gente, nuestro pueblo, nos iban a reclamar esa unidad para sobrellevar la enfermedad y los contagios. Y lo hicimos, no escatimamos ningún esfuerzo, hicimos lo que prometí el primer día: primero los últimos, así fuimos a ayudar a los que estaban en peor situación".

Por otra parte, mencionó las medidas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional como la AUH y la Tarjeta Alimentar en todo el territorio y celebró que el Estado estuvo presente. "No los dejamos solos", sostuvo y volvió a mencionar a los 9 millones de argentinos y argentinas que fueron invisibilizados por mucho tiempo y recibieron el IFE como ayuda en medio de la pandemia. También destacó la Campaña de Vacunación contra el coronavirus y la rapidez con la que buscaron vacunas en todo el mundo.

Sobre esto último, el máximo mandatario apuntó contra la oposición: "Empezamos a vacunar y nos dijeron que envenenábamos gente. No claudicamos, no nos hicieron bajar los brazos porque estábamos convencidos de lo que teníamos que hacer. Alrededor del 70% de los mayores de 18 años ya tienen por lo menos una dosis, alrededor del 50% de los mayores de 60 años tienen las dos dosis". Y añadió: "Ahora estamos vacunando ahora a los adolescentes, quédense tranquilos, no voy a parar hasta que el último argentino y la última argentina hayan sido debidamente vacunados".

Tras remarcar en varias ocasiones que gobierna "para el pueblo y no para los gobernadores", buscando que la gente no sufra ni padezca, expresó: "Este norte grande ha sido una y otra vez olvidado. La Argentina es una, debe integrarse y debe lograr que cada rincón se desarrolle". Y sostuvo: "Que aquel nacido en Catamarca encuentre en Catamarca la posibilidad de crecer, estudiar, trabajar, tener a su familia... Morirse algún día, feliz de haber vivido acá. No tener que emigrar en busca de mejores horizontes. A esa Argentina, yo no la quiero". Mientras que sentenció, firmemente: "La Casa Rosada tiene que salir de Buenos Aires y mezclarse con el interior de la patria y ver lo que le pasa a ese interior".