El mensaje de Alberto Fernández a los votantes: "No condenemos a la Argentina al retroceso"

El Presidente habló en un acto en Almirante Brown y expresó un mensaje para los votantes: "Piensen que Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019".

El presidente Alberto Fernández participó de un acto desde el partido bonaerense de Almirante Brown. Tal como se anticipó, el mandatario habló sobre la puesta en marcha 25 obras públicas, en 15 provincias. "Le estamos dando a los argentinos y argentinas una mejor calidad de vida", afirmó Fernández. Por eso, les pidió a los votantes ir a "golpearle la puerta al argentino que no fue a votar, para decirle que lo que está en juego es el futuro del país y su futuro", para que "la Argentina se ponga de pie".

Asimismo, les dijo también a los que no votaron al Frente de Todos, que piensen que "la Argentina merece algo mejor de lo que nos pasó hasta el 2019", cuando "las pymes cerraban, los trabajos se perdían y los planes sociales se multiplicaban por tres", en un acto que encabezó en Almirante Brown de puesta en marcha de obras públicas.

"Nada dignifica más al ser humano que trabajar y nada nos preocupa más. Gobernar es querer trabajo, lo decía Perón. ¿Quién puede creer que nosotros somos felices repartiendo planes? Lo que nosotros queremos distribuir es trabajo y que los hombres y mujeres tengan la posibilidad de encontrar dignamente sustento cotidiano para ellos y su familia", expresó el Presidente.

El Presidente agradeció a quienes los acompañaron en las PASO y les dejó un mensaje a quienes no lo hicieron: "Piensen que Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019. Vivir en un país donde las Pymes se cierran y el trabajo se pierde, no es un buen país. Vivir en un país que multiplica por tres los planes sociales no es un buen país".

"Necesitamos vivir en un país que crezca, con gente invirtiendo porque le da confianza, donde el trabajo sea un derecho y no un costo, donde se proteja el trabajo no donde el sistema sea 'el empleador puede despedir cuando se le ocurra'. No creemos en ese país", agregó Fernández, apuntando contra los dichos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta sobre quitar las indemnizaciones.

"Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero no condenemos al país al retroceso", expresó Alberto Fernández.

El mandatario habló también de las políticas que destruyeron el desarrollo industrial de Argentina durante la gestión de Juntos por el Cambio. "Siempre digo yo que cuando en el capitalismo fue mas importante el gerente financiero que el de producción, el capitalismo fracasó", afirmó y agregó: "Lo que necesita el país es gente que dé trabajo y no especuladores financieros".

"Entre el mundo financiero y el mundo de la industria, vamos con el de la industria. Y queremos que el financiero ayude".

Asimismo, Fernández se refirió a las más de 2300 obras públicas iniciadas en todo el país y sostuvo que "son obras que tienen que ver con la calidad de vida" que fueron iniciadas durante la pandemia. "La política debe trabajar para hacer más fácil, mejor y más vivible la vida de los argentinos y argentinas", afirmó el mandatario y habló sobre las condiciones que mejorarán en Almirante Brown con esta inauguración: "Cuando los vecinos salgan van a tener asfalto, veredas, colectivos y condiciones de vidas mejores que las que tenían".

Además, marcó que estas inauguraciones son parte de un plan de desarrollo de la obra pública en el país para generar puestos de trabajo y fortalecer la industria nacional. "Es la hora de ordenar. De hacer lo que debimos postergar y no hicimos. De corregir las cosas que hicimos mal", aseveró.