A Martín Tetaz le hicieron dos preguntas en TN y pasó un papelón

El compañero de lista de María Eugenia Vidal en una de las tres listas de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires reconoció que no conocía los datos.

El economista y precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz no pudo responder dos preguntas fáciles que le hicieron en Todo Noticias (TN) acerca de la Capital Federal.

"¿Cuánta es la pobreza y la indigencia en Capital Federal?", le preguntaron a Tetaz en Todo Noticias. Respondió que lo sabía pero que "debe ser" del 26% y del 16% respectivamente. "Mucho menos, la pobreza es del 16,5% y 5,3% la indigencia", lo corrigieron a Tetaz.

El economista luego no pudo responder cuánto vale el boleto de subterráneo en la Capital Federal porque no lo toma. "A veces ando en colectivo", dijo Tetaz que no pareció alarmarse por no conocer datos contundentes como el transporte y la pobreza.

Una situación similar a Tetaz había vivido el precandidato a legislador por la Ciudad Javier Milei quien no supo de cuánto era la pobreza en la Capital Federal, cuántas comisarías tiene, ni tampoco que es el Buenos Aires Presente (BAP).

Tetaz atacó a los trabajadores de la televisión y salieron a cruzarlo

Tetaz atacó a los trabajadores de la televisión, a los periodistas, a los sindicatos de prensa y fue repudiado en las redes sociales con un contundente mensaje.

Tetaz salió a calificar al Convenio Colectivo de Trabajo del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) como el “reglamento gremial de la TV Pública”, a los trabajadores del piso del programa en el que estaba invitado como “chicos trabajando” y lo remató asegurando que “defender a rajatabla la ocupación de cada uno nos conduce al subdesarrollo total”.

Entrevistado en América por Antonio Laje, arremetió: "Ahora, vos con un estabilizador y un celular podrías filmar, pero no lo podes hacer porque hay un plus y una regulación que hay que llevar tantas cantidades de cámaras, tantas cosas", arrancó el economista radical haciendo apología a la precarización laboral y a dejar sin trabajo a quienes se encargan de hacer posible que los móviles salgan al aire.

"Hay muchos chicos trabajando en el estudio y yo quiero ser claro. Pretender defender a rajatabla la ocupación de cada uno nos conduce a un subdesarrollo total. Los medios se están haciendo cada vez más chiquitos", lanzó.