En medio de la segunda ola y el incremento fuerte de contagios por coronavirus, comenzaron a crecer las dudas sobre qué sucederá con las elecciones 2021 cuyas primarias están previstas para el próximo 8 de agosto. De momento, desde la Casa Rosada insisten en que el calendario no se modificará pero aún no existe ninguna información oficial al respecto.

En ese marco, el gobierno confirmó que se detectaron cuatro mutaciones al virus de COVID-19 en el país y que ya existe circulación comunitaria en Argentina de las variantes de Reino Unido, Río de Janeiro, Manaos y California. Es decir, entre los casos reportados hubo contagios que se corresponden a personas que no viajaron al exterior y que no tienen nexo epidemiológico.

Ante el escenario de incertidumbre sobre la realización de las PASO, fue el propio presidente Alberto Fernández que dio un guiño para una posible suspensión de las primarias. "Hay un elemento que no puedo dejar ponderar: con el precio que me cuesta las PASO, pago las vacunas rusas que tengo que pagar", dijo el mandatario en una entrevista con Canal 9 hace dos semanas. Pero tras las declaraciones de Alberto Fernández no hubo más indicios sobre qué pasará con las elecciones en medio de la nueva ola de contagios por coronavirus.

En tanto, la Cámara Nacional Electoral confirmó el cronograma para la realización de las PASO y de las elecciones legislativas 2021: 8 de agosto y 24 de octubre, respectivamente.

Desde la oposición tampoco hay señales de qué sucederá con las elecciones 2021. Lo que hizo el macrismo fue anunciar la presentación de una medida judicial contra la decisión de la Casa Rosada de derogar un decreto de Mauricio Macri que permitía a los argentinos residentes en el extranjero poder votar por correo.

Quienes sí se manifestaron abiertamente contra la realización de las PASO 2021 en el próximo mes de agosto fueron varios gobernadores provinciales. Y el propio Alberto Fernández justificó el pedido de los mandatarios provinciales. "Los gobernadores tienen el argumento de que las PASO van a ocurrir en el peor mes de invierno en Argentina y que nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande", dijo el jefe de Estado al avalar el reclamo de los gobernadores.

En la misma línea que los mandatarios provinciales se expresó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak quien aseguró que "desde el punto de vista epidemiológico" sería inconveniente realizar las elecciones en agosto.

Así las cosas, quien debe definir la realización o no de las elecciones 2021 es el Congreso de la Nación. Las PASO están establecidas por ley y es el cuerpo legislativo quien deberá, eventualmente, modificar el calendario.