Juran las nuevas ministras de un gabinete más referenciado en Alberto Fernández

Alberto Fernández tomará juramento este mediodía a las nuevas ministras de Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres. Si se las compara con las ultimas designaciones, se trata de dirigentes de menor volumen político y un mayor alineamiento con las políticas oficiales. Ayer se reunió con Kelly Olmos y con Ayelén Mazzina.

El presidente Alberto Fernández le tomará juramento a las tres nuevas ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; y de Mujeres, Ayelén Mazzina; en una ceremonia seguramente diferente a las últimas de este tipo. Si se tienen en cuenta los nombres de los anteriores nombramientos -Daniel Scioli, Agustín Rossi o Sergio Massa- se notará que en este caso se trata de dirigentes de menor volumen político y de más claro alineamiento con el Presidente. El acto, programado para el mediodía, convocará principalmente a quienes se referencian en Fernández. Con todo, vale destacarlo, el Presidente tuvo este miércoles una foto luego de mucho tiempo junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el cristinista del gabinete.

El Presidente recibió en la previa a dos de las designadas. Con Kelly Olmos estuvo repasando la agenda en Trabajo, una de las que se presentan más complicadas para las semanas que vienen. Fernández lamentó la renuncia de su amigo Claudio Moroni y le agradeció a Olmos que aceptara el desafío de hacerse cargo de esa silla caliente, con demandas urgentes en curso. Luego de la conflictiva paritaria del gremio de Neumáticos ahora arrancó la de Camioneros que promete dar que hablar. "Hay que trabajar por la unidad del movimiento obrero", le insistió el Presidente a la nueva ministra. El próximo 17 de Octubre, la CGT se mostrará dividida: los gremios mayoritarios de "gordos" e "independientes" realizarán una convocatoria en Obras Sanitarias mientras que los combativos Pablo Moyano y Sergio Palazzo prometen desbordar la Plaza de Mayo junto a las CTA y el PJ Bonaerense. La unidad parece todo un desafío.

Desde la CGT dejaron trascender su molestia porque, comentaron, no fueron consultados respecto al nombre de la nueva ministra. No obstante, varios de los popes sindicales -Héctor y Rodolfo Daer, Andrés Rodríguez, Víctor Santa María, entre otros- conocen a Kelly Olmos desde hace décadas, en virtud de su militancia en el peronismo porteño. Pero, principalmente, también conocen al influyente vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, quien actuó como el patrocinador para su llegada. Así que, por ese lado, el camino parece allanado para un diálogo fluido. Más complicado se presenta por el lado de Pablo Moyano, quien, de movida, recordó el pasado ultramenemista de Kelly Olmos en los '90. "Con Menem fueron todos menemistas", le salió a responder Rodríguez, que hubiera sido más correcto que dijera "fuimos". Las diferencias se mantienen.

Desde el entorno de Olmos confirmaron que mantendrá el equipo que venía trabajando con Moroni, con quien estuvo reunida el martes. Asi, en principio, seguirán los secretarios de Trabajo, de Empleo y de Seguridad Social.

Alberto también recibió en Olivos a la puntana Mazzina, joven ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. "Quiero llevar al Gobierno las distintas políticas de género que se implementaron en San Luis", adelantó Mazzina, "desde la periferia al centro, abrazando a las más humildes, a las que están lejos, replicando el modelo San Luis en todo el país. Me siento capacitada porque tengo un equipo fuerte". El gobernador Alberto Rodríguez Saá la despidió afectuosamente y le agradeció su tarea. El gobernador de San Luis se mantiene distante del gobierno nacional, a veces apoyando y a veces no las propuestas oficiales. Por ejemplo, su senadora no acompañó el proyecto de reforma de la Corte Suprema en el que había trabajado su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá. Mazzina, avalada por el movimiento feminista, tendrá como primera tarea recomponer las susceptibilidades que dejó abiertas la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, quien se fue en desacuerdo por la represión a la comunidad mapuche en Río Negro.

Tolosa Paz estuvo en el Congreso para presentar su renuncia como diputada, una banca que ocupará la massista Micaela Morán. No necesita renunirse con Fernández, con quien lo une una larga amistad. En cambio, visitó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y participó de una primera reunión con intendentes cordobeses. “Pudimos conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los intendentes, pero también la posibilidad de trabajar articuladamente en beneficio de cada una de esas localidades del interior de la provincia”, fueron sus primeras declaraciones como virtual ministra. Como ex integrante de la Mesa del Hambre y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Tolosa Paz tiene conocimiento del área. Le será útil porque no tendrá mucho tiempo para aclimatarse.

Las agrupaciones nucleadas en la Unidad Piquetera ya le pidieron una reunión de urgencia para interiorizarse sobre sus intenciones. Todo indica que continuará la línea de su antecesor, Juan Zabaleta, que declaró cerrado el formulario de altas para nuevos planes y avanzó en el relevamiento de los ya existentes. Las organizaciones reclaman un aumento de emergencia de lo que percibe por los Potenciar Trabajo, que se actualizan en virtud del salario mínimo. Siempre sonriente, Tolosa Paz se mostró confiada en dar respuesta a todas las demandas. Entre el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar se va el 90% del presupuesto de la cartera y las partidas de este año están casi terminadas. El Gobierno mantiene en gateras el anuncio de un bono para quienes se encuentran por debajo de la línea de indigencia, en el que estuvieron trabajando Massa y Zabaleta.

Todo lo referido se tiene que ver con los desafíos de gestión que tendrán por delante las tres funcionarias que jurarán este mediodía en la Parque Colón, detrás de la Casa Rosada. Pero luego está el costado político de un Frente de Todos que estas designaciones mostraron nuevamente desarticulado, principalmente sin diálogo entre el Presidente y la vice Cristina Kirchner. “No es bueno que haya trascendido que no todo el Frente haya sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones", respondió el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, cuando le preguntaron por los cambios. Si algo molestó en el kirchnerismo no sólo fue la no consulta, sino que desde la Casa Rosada se difundiera que había sido así. Una señal de supuesta autonomía presidencial. La foto de ayer de Fernández con el Wado al lado, en un acto organizado por el ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus, fue un remanso en medio del oleaje intenso.