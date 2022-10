El Frente de Todos y la CGT, en espejo: un marco de unidad en medio de las tensiones

La jura de las ministras que eligió Fernández para la renovación de su gabinete unió a toda la central obrera y a integrantes de la coalición oficialista, tras los cruces del último mes en ambas órbitas.

En medio de las tensiones internas en la coalición gobernante, el presidente Alberto Fernández armó un marco de unidad para la recepción a las tres nuevas ministras que eligió para su Gabinete. Las tensiones no son solo dentro el Frente de Todos sino también de la Confederación General del Trabajo (CGT), que vive una cruda disputa hace semanas.

La militancia del acto de este jueves al mediodía en la parte trasera de la Casa Rosada la puso el colectivo LGTBIQ+, el peronismo porteño y el PJ platense. Las tres vertientes de las tres ministras que juraron: la puntana Ayelén Mazzina, la referenta de la Ciudad Kelly Olmos y la bonaerense Victoria Tolosa Paz. Pero el plato fuerte estuvo en los dirigentes presentes.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La CGT llegó con todas sus líneas internas para recibir a Olmos. Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. El trinomio que conduce la central obrera se tuvo que ver las caras, a dos semanas del conflicto que estalló por una cena en Olivos y que provocó casi la renuncia del líder de Camioneros.

Por el lado de la política oficialista estuvieron los referentes del cristinismo: el ministro de Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el funcionario bonaerense y referente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, el titular de Ambiente, Juan Cabandié, y el diputado Hugo Yasky.

Con Sergio Massa ausente debido a su viaje en Estados Unidos, el resto fue puro albertismo. Los ministros salientes estuvieron en primera fila, a excepción de la exministra de Mujeres, Eli Gómez Alcorta. En cambio, Claudio Moroni y Juan Zabaleta aplaudieron a las entrantes funcionarias.

En ambos lados, la política y el sindicalismo, hay ruido interno que día a día fue creciendo. En la CGT comenzó con una reunión secreta hace dos semanas entre Alberto Fernández, Daer y Acuña en Olivos. Pablo Moyano estalló porque no lo invitaron y dos días después se reunió con el Presidente.

En el Frente de Todos las internas tampoco cesan tras la designación en soledad de Fernández y su círculo político más íntimo para la elección de las tres mujeres al gabinete. "No es bueno que haya trascendido que no todo el Frente (de Todos) haya sido consultado a la hora de tomar esas determinaciones, pero bueno...", dijo Larroque tras la reunión del PJ bonaerense del martes.

En el medio, Máximo Kirchner y Pablo Moyano confirmaron que marcharán el 17 de octubre a Plaza de Mayo. La otra parte de la CGT estará en el club Obras. Y el Movimiento Evita, en La Matanza. Así será el Día de la Lealtad. Desde la Casa Rosada confirmaron a El Destape que Alberto no concurrirá a ninguno de esos tres actos.

Sobre la consulta o no a Cristina Kirchner y Sergio Massa para armar el nuevo gabinete, desde el Gobierno explicaron que no hubo sugerencias de CFK ni consultas de parte del mandatario a ella. Una persona de confianza del Jefe de Estado revela en diálogo con este portal: "Cristina se mete cuando se tiene que meter. No se mete siempre en todo. Si se va el ministro de Economía claro que se mete. Pero si se va la ministra de Mujeres no se mete". Sobre la decisión de no consultar los cambios con el resto de la coalición, desde el albertismo cuentan que "Massa sí fue consultado, Alberto y él hablaron previamente". En el entorno del tigrense lo niegan.

Ese fue el contexto antes de este acto que se realizó en un lugar inédito para la jura de las ministras y que se hizo al aire libre. Así llegó este jueves de asunción de una gran parte del equipo de ministros. Se ocuparon las 800 sillas que puso la Casa de Gobierno en el denominado Parque Colón.

Hubo cantos para cada una de las asumidas: canciones feministas y banderas para alentar a Mazzina, vitoreos platenses para Tolosa Paz, y la marcha peronista (sin la estrofa sobre los años de Néstor Kirchner y Cristina) para el final entonada por una veintena de militantes del PJ porteño que saludaron a Kelly Olmos.

Desde el entorno de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades una persona de su máxima confianza relató la gestión que llevó adelante en San Luis, aunque se mostró poco optimista de poder llevarla adelante a nivel nacional. "Allá revolucionó todo", contaba. Alberto Rodríguez Saá estuvo presente en el acto.

Del lado de Tolosa Paz (estuvo su compañero entre las filas, Pepe Albistur, íntimo amigo de Alberto) adelantaron que se venía un tiempo muy importante en la cartera de Desarrollo Social. Y confirmaron que los espacios políticos que están ocupados por el Movimiento Evita y el kirchnerismo se mantendrán tal cual.

Por último, Kelly Olmos arrancará su gestión con una negociación que ya arde: Camioneros. El miércoles próximo sigue la paritaria en la que el moyanismo pide 131% de aumento. La nueva ministra ya habló por teléfono con todos los sindicalistas. Todos. "El teléfono de ella está abierto y va a seguir hablando siempre con todos, son todos compañeros", relataban en su círculo. Desde el sindicato de Pablo Moyano criticaron duramente en los últimos días a Olmos, la tildaron de "menemista". Hoy sin embargo le dieron un respiro: "Igualmente no depende tanto de ella, acá lo que tiene que ponerla son los empresarios", afirmaron a El Destape. Primera tregua...