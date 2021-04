Alberto Fernández defendió a su Gabinete de las críticas contra la gestión

El presidente Alberto Fernández defendió hoy a todo su Gabinete al enfatizar que "no están en los canales de televisión y en los diarios, están todo el día haciendo lo que tienen que hacer". Sin un destinatario claro sobre sus dichos, apuntó a críticas internas como de parte de la oposición a su equipo en medio de la segunda ola de coronavirus.

"Muchas veces leo que los ministros no están, que están ausentes. Los ministros no están a veces en los canales de televisión y en los diarios: ausentes no están nunca. Están todo el día trabajando y haciendo lo que tienen que hacer. Y eso va para todos", remarcó Fernández. Lo dijo al encabezar este mediodía la entrega de 48 viviendas en el barrio La Saladita, donde también se firmó un acta de colaboración mutua para la aplicación de políticas nacionales y la realización de obras en el municipio bonaerense de Avellaneda.

"La verdad que le ponemos mucha garra", declaró el Presidente, al tiempo que reconoció que hay áreas como Turismo o Cultura que atraviesan un duro momento a raíz de la pandemia que afecta al mundo. Junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, Fernández entregó las llaves de sus casas a las familias para completar las 132 viviendas entregadas en el barrio como parte del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.

Ferraresi valoró la “fortaleza que tiene que ver con un proyecto nacional que nos permita soñar una Argentina de posibilidades, de igualdad de oportunidades”, y agradeció uno a uno a sus compañeros del gabinete por las políticas que le permiten mejorar la vida de los vecinos de Avellaneda, de donde fue intendente.

Durante el acto, el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, firmó un acta de colaboración mutua con los ministros de Educación, Nicolás Trotta; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Cultura, Tristán Bauer; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

También suscribieron el acuerdo el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella; y las presidentas de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Malena Galmarini; y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.