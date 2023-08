El editorial de Roberto Navarro: "Macri, ¿Quién llamó al Fondo?

El periodista y director de El Destape habló de la deuda con el FMI que contrajo el ex presidente Mauricio Macri. La editorial completa.

El periodista y director de El Destape, Roberto Navarro, habló este martes sobre el tema que cooptó la agenda política en las últimas horas en relación a la cruzada de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al ex presidente, Mauricio Macri, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Cristina lo cruza a Macri porque sabe que en esta contienda electoral quién tiene la culpa es muy valioso porque es una elección entre el oficialismo que terminó en 2019 y el oficialismo actual", aseveró Navarro.

El periodista mostró recortes del ex presidente del Banco de la Nación durante la gestión de Macri, Carlos Melconian, y del ex asesor de Donald Trump y ex presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, en los que reconocieron que el crédito del FMI fue para favorecer electoralmente el gobierno del fundador del PRO.