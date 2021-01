El Secretario Adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió al aumento de precios y también analizó la gestión del gobierno de Alberto Fernández. En ambos casos, el dirigente político remarcó la importancia de "ser un poco más fuertes" cada vez que se toma una pedida y no "retroceder" a los pocos días. Además, habló sobre el conflicto que mantienen los recolectores con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dirigida por Horacio Rodríguez Larreta, y no descartó convocar a un paro general si avanzan con un recorte salarial de los trabajadores.

En diálogo con El Destape Radio, el hijo de Hugo Moyano señaló que se trata de un problema entre CABA y Nación luego de que el Gobierno le quite un punto de la coparticipación y dejó en claro que estas medidas que buscan tomar son parte de un intento para "achicar gastos". Con respecto a este tema destacó que “la recolección se hace de lunes a lunes y es lo que pagan los vecinos con su ABL" mientras que criticó a Cambiemos y al PRO porque "en vez de premiar a los trabajadores camioneros que pusieron en riesgo su vida en plena Pandemia, les quiere bajar el sueldo".

El conflicto se mantiene y, al parecer, está muy lejos de llegar a su fin. "Yo no voy a firmar ninguna rebaja salarial. La gente está inquieta, cansada de que la tomen como variable de ajuste", manifestó en nombre de los trabajadores. Y ante esto, mandó un aviso especial para el Gobierno de la Ciudad: "No descartamos movilizaciones y paro general”. Por el momento, a pesar de las fuertes críticas y el anuncio, no hubo ningún tipo de respuesta del Jefe de Gobierno porteño. Se espera que en las próximas horas, anuncie alguna medida o le responda al dirigente sindical.

Cabe destacar que hace una semana, el Sindicato de Choferes de Camiones que conducen los Moyano rechazaron públicamente estos "cambios" en la situación de los trabajadores de la Rama Recolección de Residuos que quiere llevar adelante el gobierno de la Ciudad. En aquel momento, también habían dado a entender que si esta idea no se modificaba con el paso de los días adoptarían diferentes medidas de fuerza.

Aquella vez, tanto Pablo Moyano como Marcelo Aparicio (secretario gremial) enviaron un comunicado donde remarcaron: "Bajo ninguna circunstancia el gremio aceptará cambios en la forma de trabajo de la Rama Recolección de Residuos de la ciudad. Se trata de una medida perversa que modificaría el actual nivel salarial de los trabajadores, por lo que se adoptarán medidas". Además, para cerrar, denunciaron al Ejecutivo porteño por "perjudicar y humillar" los derechos adquiridos "por un capricho presupuestario".