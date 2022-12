Di Tullio anunció que evalúan una denuncia penal contra D'Alessandro

La jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana se refirió a los presuntos chats del ministro con un funcionario cercano a Rosatti. ""No recuerdo una crisis tan grande institucional del Poder Judicial", afirmó.

La senadora nacional del interbloque Frente de Todos Juliana Di Tullio anunció que van a hacer una denuncia penal al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por los presuntos chats filtrados que habría mantenido con Silvio Robles, funcionario que responde al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. "Estamos hablando de uno de los conflictos más grandes que tuvo la Argentina", protestó la legisladora en diálogo con El Destape Radio.

"Yo no recuerdo una crisis tan grande institucional del Poder Judicial, tan putrefacto como el que estamos teniendo", insistió la senadora nacional del bloque Unidad Ciudadana, que afirmó que este episodio, más los chats de jueces, funcionarios porteños y empresarios que fueron a Lago Escondido, forman algo "peor que la corte menemista". En esa línea, lanzó: "El daño es supremo, hubo persecución. Los otros guardaron formas y estos no. Aceptaron ser ministros por decreto de (el ex presidente Mauricio) Macri. Yo creo que hay álguien que está remplazando a (el operador macrista Fabián) 'Pepín' Rodríguez Simón y ese es D'Alessandro".

Sobre el eventual respaldo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, a su funcionario, la senadora conjeturó que "debe estar arreglando las condiciones sobre a dónde se va, cómo y a dónde". Para Di Tullio, "Rodríguez Larreta tiene miedo que D'Alessandro de que le suelte la mano y hable". Ayer, Di Tulli junto a sus compañeros del oficialismo publicaron un comunicado en el que aseguraron que "el caos institucional tiene nombre y apellido" y es el de "Horacio Rosatti".

Respecto a los dichos de D'Alessandro, que afirmó que los chats son falsos, Di Tullio señaló que el funcionario porteño "va a decir cualquier cosa". En ese sentido, agregó: "Tiene miedo, pero también estará amenanzando tratando de protegerse. Nosotros no tenemos que ver con este tipo de prácticas, yo creo que él tiene que ver en su propio espacio".

D'Alessandro aseguró que los nuevos chats "son falsos" y dijo que no renunciará

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, se refirió a los presuntos nuevos chats que lo vinculan al empresario de las grúas, Marcelo Violante y a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario culpó al kirchnerismo, denunció al diputado Rodolfo Tailhade y aseguró que los chats “son falsos”.

“Una vez más el kirchnerismo ante la desesperación, porque esto pasó hace 20 días, cuando se conoció el fallo contra la Vicepresidenta de la Nación, también utilizaron la misma metodología, de operaciones de inteligencia, que son grupos de tareas ni siquiera vistos en la peor época de la Dictadura", lanzó el funcionario.