El presidente del Colegio Médico de PBA cuestionó: "No puede haber una medicina para ricos y otra para pobres"

Jorge Mazzone, Presidente del Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires, cuestionó la medida del Gobierno nacional que habilita a que solo médicos de la cartilla emitan recetas y órdenes para afiliados de planes cerrados. "No puede haber una medicina para los que tienen plata y otras para los que no tienen", dijo en El Destape 1070.

"Cada día que pasa se está afectando la relación médico-paciente. Nosotros queremos lo mejor para el paciente y nosotros decimos que hay que buscar una mejor para los tratamientos médicos", opinó Mazzone, y siguió: "La libre elección de los pacientes es un hecho fundamental y sagrado y el profesional empieza a tener más limitaciones para ejercer la profesión".

El presidente del colegio médico bonaerense expresó: "Las crisis no son nuevas. Actualmente hay medicamentos que en Argentina salen más caros que en los países dónde se producen". "Estas cosas no pueden ser tomadas solo por una cuestión económicas. La salud es un derecho", insistió.

"La medicina viene siendo castigada hace muchos años, pero lo que se ha visto desde que asume el gobierno es una desregulación del sistema de salud que impacta en los costos”, agregó Mazzone, quien lamentó que se está "descuidando la salud y esto va a traer consecuencias graves". Y añadió: "La salud es un bien preciado que se valora cuando se pierde”.

Además, el médico denunció: "El médico desde el momento en que no pueda atender libremente a sus pacientes está siendo limitado en su poder de médico y el paciente no va a tener la atención que se merece".

Un funcionario de Milei cobra $3,2 millones y dice que no le alcanza: "Estoy usando ahorros"

El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló que cobra 3,2 millones de pesos por mes por su cargo y que no le alcanza para vivir. Se comparó con los docentes y dijo que ellos trabajan part time y pueden combinar trabajos. Lo hizo en medio de la polémica por el desfinanciamiento de las universidades por parte del Gobierno de Javier Milei y las auditorías a las instituciones educativas superiores.

"La inflación nos afectó a todos, en mi caso particular yo tengo congelado desde el mes de diciembre, sin embargo estoy haciendo un servicio, que creo que tengo que hacer a esta altura de mi vida. Tengo ahorros y los estoy usando todos los meses, porque no me alcanza, estoy aportando todos los meses parte de mis ahorros para llevar adelante esto, porque lo que cobro en el Estado no me alcanza", afirmó Blanco en diálogo con El Destape 1070.