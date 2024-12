Aparicio, de Camioneros: "Esperamos que la CGT se ponga al frente del reclamo"

Marcelo Aparicio, secretario gremial de Camioneros, pidió que la Confederación General del Trabajo (CGT) "se ponga al frente del reclamo" de los trabajadores contra el gobierno de Javier Milei. En El Destape 1070, denunció que el Poder Ejecutivo no da "libertad" para la negociación de paritarias.

"En la discusión paritaria que estamos teniendo con el sector empresarial estamos tratando de encontrar un punto de equilibro, pero como no le sirve al gobierno lo tiran abajo", dijo Aparicio, y siguió: "Desde Economía digitan o manejan todo porque en Trabajo discutimos con las empresas y después nos dicen que no se puede homologar porque en Economía dicen que el número está por encima de la inflación".

En su profundización en las críticas a las intromiciones del Gobierno en las paritarias, señaló: "Esto es una discusión con empresas privadas y con empresarios así que no sabemos por qué se meten en la negociación". Y agregó: "No dan libertad para negociar, la libertad es la libertad que quieren ellos".

"No sé quien baja la orden para no negociar, pero estimo debe ser Luis Caputo que no entiende nada de economía porque la gente se caga de hambre", continuó Aparicio, y añadió: "Con algunas Cámaras ya tenemos acuerdo y con otras estamos en discusión, pero lo que se está discutiendo no afecta a la inflación".

La inflación en alimentos volvió a crecer la tercera semana de diciembre

La inflación de los alimentos repuntó en la tercera semana de diciembre, con los condimentos, lácteos y carnes como produjos que más aumentaron, luego de que sus precios hubieran bajado la semana previa.

Concretamente, la tercera semana de diciembre cerró con un aumento de precios del 0,3% alimentos y bebidas, reveló la consultora LCG en su informe semanal, al que accedió El Destape. De esta manera, la suba promedio mensual se ubica en 2,2% y la medición punta a punta, de las últimas cuatro semanas, cae a 1,1%.

En lo que va de diciembre, los alimentos y bebidas acumulan una suba del 1,1%, precisó LCG, producto de promediar la suba de esta semana con la baja, también de 0,3% de la semana pasada y la suba del 1% de la primera semana.