Aeronáuticos advirtieron: "El anuncio sobre Intercargo nos lleva a un conflicto prolongado"

El secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, criticó la decisión del Gobierno de desregular el servicio de rampas en aeropuertos. "El anuncio sobre Intercargo nos lleva a un conflicto prolongado", señaló el dirigente gremial en El Destape 1070.

Este miércoles, el Gobierno anunció que el objetivo de desregular el servicio de rampas es "terminar con el monopolio de Intercargo". "No se con qué argumento el gobierno va a ofrecer a empresas que no son del rubro aeronáutico operar aviones cuando no hay capacitación", opinó Llano.

"Bullrich quiere poner a policías a cargar aviones cuando hoy no hubo ninguna medida de fuerza", dijo, en referencia a la declaración de la ministra, quien más temprano avisó que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descargarían los equipajes de los aviones durante la asamblea de los trabajadores de Intercargo.

Además, Llano advirtió: "Vamos a denunciar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a todos los funcionarios".

En plena escalada del conflicto con Intercargo, el Gobierno anunció la desregulación del servicio de rampas

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno desregulará el servicio de rampas de los aeropuertos y así le quita el monopolio a Intercargo. "Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora", declaró Adorni. Más temprano, se conoció el despido de 15 trabajadores por lo que el Gobierno entiende como "piquete aéreo" al dejar a pasajeros arriba de los aviones mientras el gremio realizaba asambleas. Ante esto, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Transporte presentaron una denuncia por, entre otros cargos, "abandono de personas".

“Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, ni negarse a hacer su trabajo. El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2000 pasajeros”, dijo Adorni. Lo acompañaron en la conferencia de prensa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

El anuncio del Gobierno se dio en paralelo a una asamblea de trabajadores de Intercargo, después del despido de 15 personas este jueves. Ante esta situación, trabajadores realizaban esta tarde asambleas por lo que no se llevaba a cabo la carga ni descarga de valijas, ni la atención en pista a los vuelos de Flybondi, Jetsmart, Gol, Sky y Latam.