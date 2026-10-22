Efecto Puerta Doce: se disparó a 6,1% la comisión para llevarse los dólares del país

La comisión que pagan los inversores para llevarse los dólares de Argentina se disparó al récord absoluto de 6,1% por el efecto “Puerta Doce” de grandes inversores que resolvieron liquidar este jueves los activos financieros argentinos, tanto deuda pública del gobierno nacional como acciones de empresas privadas, como reacción a la decepción que generó la presencia del presidente Javier Milei y los resultados del EMAE que confirman una recesión más profunda de la estimada.

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La presión para sacar dólares se reflejó en el volumen de operaciones con títulos públicos que llegó la 910 millones de dólares, en el rango más alto de las operaciones diarias, entre las realizadas en la modalidad MEP con acreditación en cuentas en el sistema financiero local por 500 millones de dólares y en CCL, con acreditación en el exterior por 411 millones de dólares.

El 88% de esas operaciones se realizaron a través del bono AL30, de legislación local, lo que refleja que se utilizó como vehículo para la dolarización y fuga y no como un instrumento de tenencia para aprovechar los precios de default que empiezan a reflejar la deuda argentina.

Las operaciones con bonos reflejaron un tipo de cambio implícito de 1.549,4 pesos para el MEP y 1.641,9 pesos para el CCL al cierre de las operaciones, que ubicaron la comisión finalmente en 6% una decima por debajo del máximo que operó en la jornada.

También durante la jornada se volvió a disparar el diferencial de precios del bono emitido por el Banco Central, el Bopreales serie 1, que marcó un diferencial de Tasa Interna de Retorno entre el precio en la plaza local y el precio en las plazas internacionales de 846 puntos básicos, lo que refleja que el Riesgo País se trasladó también al BCRA.

El aumento del Riesgo País

El Riesgo País se ubicó otra vez arriba de los 700 puntos como reflejo de la pérdida de valor de los bonos de la deuda en divisas, mientras el dólar mayorista que administra el Banco Central alcanzó un nuevo récord nominal de 1.528 pesos y el índice Merval de las principales acciones locales cayendo 1,2% en dólares y 1,5% en pesos.

La presión para dolarizar y sacar las divisas del país se veía reflejada en las operaciones del sistema financiero y bursátil, pero con un nivel diario promedio de 400 millones a 500 millones de dólares, con una proporción de dos tercios acreditados en la plaza local y un tercio en el exterior.

Ese volumen es el que se disparó este jueves hasta los 910 millones, con un 45% girado al exterior y aunque son todas operaciones entre privados parte de los fondos se originan en el mercado oficial de cambios donde opera el BCRA: los inversores individuales que no están alcanzados por el cepo compran y giran al exterior y luego reingresan por el mercado de títulos para financiar a los que buscan salir.

Detrás de la renovada presión por dolarizar se identificó como causales la pésima imagen que dejó Javier Milei durante su estadía en España, donde no logró ser recibido por los principales dirigentes de la derecha y ultraderecha que están lanzados a la campaña electoral para desplazar al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, quien se dedicó a ridiculizar al presidente argentino.

Tanto el fracaso de la agenda política, como las respuestas fuera de lugar a los periodistas y su imagen personal que transmitía problemas de salud, redondearon una idea de debilidad política montada sobre el fracaso económico que reflejó el dato oficial de un estancamiento de la actividad económica que confirma la recesión técnica en el segundo trimestre y proyecta un año en caída.

Los malos indicadores económicos

El Indec corrigió a 2,8% la caída de actividad de julio e informó un incremento de apenas 0,1% en agosto mientras la consultora Equilibria anticipó hoy que en septiembre, la serie desestacionalizada habría subido 0,5%, quedando 2,2% por debajo de junio (confirma la recesión técnica) y 3,9% del máximo histórico de marzo.

Los principales analistas de bancos internacionales y fondos de inversión advierten la falta de reacción y hasta desconexión del presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la profundidad de la recesión que esperan tengan impacto electoral negativo para las aspiraciones de reelección.

También se sumó a la decepción el comentario del economista Alberto Ades, el mismo que despertó la admiración de Milei quien lo llevó a exponer ante el gabinete nacional en un encuentro al que no se quiso prestar el ministro Caputo, quien hoy en un posteo en la red social “X” intentó justificar la caída de bienestar general de la sociedad asegurando que el proceso anterior era insostenible.

Ades explicó que durante la gestión anterior, el consumo estaba impulsado por déficit fiscal que generaba endeudamiento, inflación y con consumo de activos: reservas internacionales que se evaporaban, infraestructura que se deterioraba y bienes de capital que no se reponían por falta de inversión.

En la misma red social se le advirtió a Ades que parecía estar hablando de la administración de Milei, que disfraza el déficit fiscal, generó el mayor proceso de endeudamiento público y privado, abandonó la obra pública y generó un deterioro de toda la infraestructura al punto de quedar con rutas intransitables y desplomó con sus políticas la inversión pública y privada hasta ser insignificante.