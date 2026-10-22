“Estoy preparada para ser presidente", lanzó Patricia Bullrich y generó revuelo interno en el Gobierno. La exministra de Seguridad subió un nivel más hoy en sus declaraciones públicas: criticó la economía, la estrategia electoral y lanzó una frase provocadora: “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”.

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En el Gobierno salieron a responderle, dijeron que "no le suma votos a Javier Milei en una fórmula", pidieron que siga siendo jefa de bloque del Senado por La Libertad Avanza "cuatro años más" y ponen en duda si va a ser elegida como posible vicepresidenta.

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La frase de Bullrich que sacudió la interna libertaria: "Estoy preparada para ser presidente"

“Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”, tiró de manera explosiva Bullrich en el stream de Infobae. “Estamos a un año todavía”, dijo sobre una candidatura presidencial. Cuando le insistieron respondió misteriosa: “No comments”. Y agregó: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”.

Entre los libertarios cayeron muy mal las declaraciones de "Pato" y algunos ya la descartan para ser compañera de fórmula de Milei. Una fuente que pidió estricto off afirmó a El Destape: "Nadie le suma votos a Milei. Bullrich tampoco. Javier no va a sacar más votos si está con ella o con quien sea. Lo mejor es que vaya con un libertario puro en la lista que sepa que le va a ser fiel y responder en todo al Presidente".

Desde el Gobierno igualmente creen que Bullrich con esa "oposición" le puede servir a los libertarios porque contiene un electorado que votó a Milei pero que está desencantado.

Hay optimismo entre los violetas en que Bullrich no se va a cortar sola. "¿Con qué partido va a jugar? Y ojo que ahora con la reforma electoral tampoco podría si quiere armar algo nuevo", le advierten ante El Destape.

Varios actores del Gobierno no quieren que sea la vice de Milei. "Lo mejor que le puede pasar es que siga siendo jefa del bloque del Senado de La Libertad Avanza por cuatro años más", afirmaron.

Críticas al plan económico y la pelea por el armado electoral

Bullrich fue durísima contra el modelo económico de Milei y Luis Caputo. “En el 2025 caímos en la ingobernabilidad y terminamos atados de Scott Bessent. Eso no nos puede volver a pasar”, tiró.

También lanzó dardos contra Karina Milei y los Menem, encargados de la estrategia electoral. Les reclamó: "Hay que dejar las candidaturas para el año que viene", dijo Bullrich, quien reveló que ese sector está cerrando nombres ahora mismo de cara al año que viene.

Bullrich pidió, al igual que viene pidiendo Caputo y Diego Santilli, cerrar ahora "el escenario electoral", o sea la estrategia. Karina y los Menem, encargados de esa tarea, pretenden patear esas negociaciones para el comienzo de 2027. Los gobernadores y el PRO esperan novedades.

¿Qué pasará con la suspensión de las PASO y la reforma electoral?

Sobre la suspensión de las PASO, Bullrich fue coincidente con gran parte de la nueva estrategia del Gobierno: lograr la reforma electoral en sesiones extraordinarias. “En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”. Ese es hoy el plan del Gobierno, según pudo averiguar El Destape: suspender las primarias en las sesiones de diciembre.