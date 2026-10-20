Trump se la juega por Milei: su embajador prometió US$ 20 mil millones "sobre la mesa"

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anunció que el Gobierno de Donald Trump quiere desembolsar US$ 20 mil millones "antes del final de 2027" como parte del "apoyo" del líder republicano a Javier Milei rumbo a las elecciones.

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"Va a haber US$ 20 mil millones antes del final de 2027. Estas son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de la Argentina que se van a hacer realidad. Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes y que ustedes van a lograr", dijo Lamelas durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas en Neuquén, en el marco de la AOG Patagonia 2027.

De esta manera, Lamelas ratificó el respaldo de Trump, que se suma al que ya otorgó el Tesoro estadounidense durante el año pasado, en la previa de las elecciones legislativas 2025. "Este apoyo no queda solamente en palabras. Nosotros venimos poniendo la plata sobre la mesa", afirmó Lamelas.

Y luego siguió: "Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Javier Milei y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto: el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda".

Los cuestionamientos a China

En el encuentro, Lamelas volvió a advertir sobre los supuestos peligros de la tecnología china y alertó: "El gobierno comunista chino obliga a las empresas a entregar datos sensibles al gobierno chino y al partido comunista chino sin control judicial ni el secreto".

El diplomático también destacó el Corredor Andes-Atlántico, el proyecto bilateral que busca modernizar la infraestructura que une los recursos energéticos y mineros argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.

El cronograma incluye inversiones públicas y privadas de largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital. Además de cooperación en ferrocarriles, vías navegables y puertos junto con el desarrollo de Vaca Muerta y de la minería de minerales críticos

Con información de Noticias Argentinas