El ministro de Educación, Nicolás Trotta, instó a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires a dialogar para "intentar tener el mismo día de regreso a las clases" en 2021, aunque remarcó que la vuelta a las aulas "dependerá de la realidad epidemiológica" ante la pandemia de coronavirus. "Nos sorprendió el anuncio del Gobierno de la Ciudad porque estábamos tratando de unificar una fecha. Es sumamente importante que la Provincia y la Ciudad dialoguen para intentar tener el mismo día de regreso a las clases", aseveró el funcionario. La molestia de Trotta se debe a que la gestión de Rodríguez Larreta tiene la intención de iniciar el ciclo lectivo en febrero de 2021.

El titular de la cartera educativa advirtió, en diálogo con Radio Rivadavia, sobre "la ausencia de comunicación entre los dos distritos educativos que están prácticamente integrados en su región metropolitana". "No es una cuestión de quién tiene la primicia en cuanto a la fecha, sino en un momento de incertidumbre tratar de generar un camino común para generarle la mayor certeza posible a las familias y al sistema educativo", remarcó el integrante del Gabinete. Asimismo, se explayó: "¿Por qué nos parece importante unificar? Para organizar la vida de la mayoría de las familias argentinas, para tener una mirada que permita el regreso de las vacaciones o el receso escolar".

Trotta destacó que el regreso a las aulas "no es una cuestión de deseo, sino que depende de la realidad epidemiológica", ante lo cual indicó que "todo hace suponer que en marzo se va a estar en una situación epidemiológica mejor que ahora". De todos modos, aclaró: "Hasta que no haya una vacuna determinada a un número determinado vamos a tener que convivir con los protocolos dentro de la escuela". A su vez, el ministro de Educación señaló que "once provincias ya dieron pasos para el regreso a la presencialidad" escolar.

Por otro lado, en una nota con radio LU6 de Mar del Plata, Trotta manifestó su deseo de que el año próximo "nos permita recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia" de coronavirus, al señalar que hay "11 provincias que están teniendo clases presenciales en sus aulas" y "más de 800 obras" de adaptación en escuelas realizadas en la provincia de Buenos Aires.



