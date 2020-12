El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció que el Gobierno buscará acelerar "la distribución de 500 mil computadoras para el primer semestre del 2021". Asimismo, destacó que "la inversión en educación obligatoria crece entre el 2020 y el 2021, más del 80 por ciento".

Trotta, junto al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participaron de la imposición del nombre "Jorge Guinzburg" a la escuela secundaria n°20 del distrito y además, aprovecharon para inaugurar un playón deportivo. En el acto, entregaron 78 netbooks y kits escolares para las alumnas y los alumnos del primer año del nivel secundario.

En el encuentro, el titular de la cartera educativa informó: "Vamos a acelerar la marcha con la distribución de 500 mil computadoras para el primer semestre del 2021. La inversión en educación obligatoria crece entre el 2020 y el 2021, más del 80 por ciento". Además, agregó: "En la infraestructura escolar, multiplicamos por cinco la inversión para su mejora. Son casi 20 mil millones que invertiremos en el próximo año".

Más allá de dejar en claro que "nada bueno ocurre cuando se deja de invertir en educación", avisó que no volverán a "darle la espalda a la escuela" como ocurrió en años anteriores. Sobre esto, sumó: "La educación tiene que ser la prioridad para una transformación profunda. La desigualdad no se evapora, no desaparece mágicamente, se la enfrenta con políticas sociales y educativas que generan mejores condiciones. Donde hay mayor desigualdad, debe haber más escuelas y más Estado".

En la misma línea, Trotta expresó: "Duplicamos las becas Progresar. Para el 2021, queremos llegar a 750 mil argentinas y argentinos. Y en el 2022, a un millón". Mientras que en relación al programa, agregó: "A través de él se busca profundizar el vínculo de la formación profesional con el mundo del trabajo". Cabe destacar que las computadoras son distribuidas a través del Plan Federal "Juana Manso" y del programa "Seguimos educando", ambas herramientas creadas por el Estado para disminuir la brecha digital y sostener la continuidad pedagógica durante la pandemia.

Por su lado, Gray agradeció la visita del ministro y la solución brindada antelas dificultades de conectividad para los chicos y chicas. "Nos dio un empujón bastante grande porque ya son 1.607 computadoras que entregamos en Esteban Echeverría", expresó. Y sumó: "A partir de un trabajo realizado con la Universidad Tecnológica Nacional, trajimos carreras orientas a la logística y distribución con una importante salida laboral".

Las netbooks están siendo entregadas en los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y General Rodríguez. Además, en las diez provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.