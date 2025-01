Alice in Borderland, temporada 3: fecha de estreno de la serie de Netflix.

Netflix continúa siendo el hogar de producciones internacionales que logran captar la atención global, y Alice in Borderland es prueba de ello. Esta serie japonesa, basada en el manga de Haro Aso, ha conquistado a millones con su combinación de suspenso, ciencia ficción y juegos mortales.

Tras dos temporadas que cerraron aparentemente la historia de Arisu y Usagi, la plataforma ha confirmado una tercera entrega, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. El anuncio fue realizado por Minyoung Kim, vicepresidente de contenido de Netflix en Asia, dejando claro que la popularidad de esta producción japonesa sigue intacta. A continuación te contamos cuándo es la fecha de estreno de la temporada 3 de Alice in Borderland.

Alice in Borderland, temporada 3: fecha de estreno de la serie de Netflix

Netflix ha confirmado que la temporada 3 de Alice in Borderland se estrenará en 2025. Aunque no hay una fecha exacta, las dos primeras temporadas llegaron en diciembre, por lo que no sería extraño que la tercera siga esta tradición y esté disponible a finales del año.

Netflix prepara el estreno de la temporada 3 de Alice in Borderland.

El regreso de esta serie fue una sorpresa para muchos, ya que la segunda temporada parecía dar un cierre definitivo a la trama principal. Sin embargo, el éxito rotundo de la adaptación y la creciente base de fans llevaron a Netflix a darle una nueva oportunidad a este universo lleno de intriga y desafíos.

¿De qué tratará la temporada 3 de Alice in Borderland?

Aunque los detalles de la trama aún no están completamente claros, el director Shinsuke Sato ha adelantado que la temporada 3 de Alice in Borderland explorará "un nuevo viaje que nadie conoce". Este anuncio abre la puerta a más juegos, nuevos jugadores y un enemigo aún por descubrir. Además, el final de la segunda temporada dejó varios cabos sueltos, como la carta del Joker, que probablemente será clave en esta nueva entrega.

Es importante destacar que el manga original ya fue completamente adaptado en las primeras dos temporadas, pero Netflix podría basarse en la secuela publicada por Haro Aso, Alice in Borderland Retry. Esta obra breve sigue a Ryohei Arisu y podría servir como punto de partida para expandir el universo de la serie.

Por ahora, se ha confirmado el regreso de Kento Yamazaki como Arisu y Tao Tsuchiya como Usagi, quienes volverán a liderar la historia. Además, Sato estará nuevamente a cargo de la dirección, asegurando la continuidad visual y narrativa de la serie.