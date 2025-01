¿Se fue de vacaciones? Adorni hizo nombramientos pero no da conferencias

Pese a los nuevos nombramientos que se realizaron en la frondosa estructura de 212 empleados que tiene su Secretaría de Comunicación y Medios, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no dio ninguna de sus habituales conferencias de prensa en lo que va de enero. Además, en todo el mes de diciembre sólo encabezó cuatro de ellas.

La última de sus conferencias fue el 26 de diciembre pasado, cuando el vocero aseguró que el presidente Javier Milei no enviará un decreto con el nombramiento de nuevos jueces para la Corte Suprema salvo que "sea imperioso para que la Justicia siga funcionando". "No va a haber decreto, en tanto y cuanto el presidente no considere que sea una necesidad para destrabar y que sea imperioso para que la Justicia siga funcionando", dijo entonces Adorni desde la Casa Rosada.

En esa ronda de prensa, el vocero también fue consultado sobre si participaría como candidato en las próximas elecciones legislativas. “Sí, claro. Si el Presidente me lo pide, por supuesto“, afirmó Adorni, y luego agregó que aceptaría cualquier disposición de Milei: "Incluso si me pide irme a mi casa, lo que sea”, señaló.

Recientemente, el vocero también fue noticia al conocerse que el Gobierno designó cuatro nuevos empleados para su Secretaría de Comunicación y Medios, pese a que días atrás se había anunciado la prohibición de contrataciones en el Estado. De esta manera, el vocero pasó a tener 212 subordinados en su Secretaría, el área dependiente de Casa Rosada que más creció en 2024.

Prohibieron ingresos al Estado pero Adorni sumó 4 nuevos empleados

A través de las Resoluciones 7108, 7011, 7088 y 7089/2024, publicadas el viernes pasado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo designó a dos nuevos directores y dos coordinadores para distintas áreas de la Secretaría que dirige Adorni. Entre los nuevos funcionarios, que cobrarán sueldos de unos $2,5 millones, hay un exempleado de CABA, una pasante de la CNRT, una ex productora de Radio Rivadavia y una especialista en coaching cercana a Karina Milei.

Según la escala salarial de Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), los nuevos directores designados en el equipo de Adorni cobrarán $2.706.153,95 ya que pertenecen a la Nivel B - Grado 0 del convenio colectivo de trabajo del sector y recibirán un "Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III".

En tanto, los coordinadores percibirán $2.494.581,95 por pertenecer al Nivel B - Grado 0 del convenio colectivo de trabajo del sector y tendrán un "Suplemento por Función Ejecutiva Nivel VI".