La Ciudad "recuperará" el feriado por el atentado a CFK el 31 de octubre

El jefe de Gobierno de la Ciudad se comprometió a "mantener los 192 días de clases" predispuestos y apuntó, nuevamente, contra el Gobierno nacional. Para eso, suspende una jornada de capacitación docente que iba a hacerse en el último lunes de octubre.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que el 31 de octubre se recuperará el día "perdido" por el feriado nacional del viernes pasado con motivo de repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y apuntó contra Nación en momentos complejos para la democracia del país. "Los chicos tienen que estar en el aula, no podemos perder ni un solo día, cada día cuenta. Vamos a recuperar el día de clase que se perdió el feriado y reprogramar un día de capacitación para los docentes. Con eso, vamos a mantener los 192 días de clases a los que nos comprometimos", sostuvo.

Luego de destacar que las escuelas "abren los sábados y durante las vacaciones de invierno y verano", el máximo mandatario de dicha jurisdicción celebró: "Hicimos obligatoria la jornada extendida para los chicos de 11 a 14 años. Eso significan 90 días más de clases en la primaria y 45 más en la secundaria. Cumpliendo el compromiso que tomamos, arrancamos con las prácticas educativas en los ámbitos de trabajo para generar un vínculo entre la educación y el mundo laboral. Y además, por segundo año consecutivo, las clases empezaron antes". Y añadió: "Estamos 12 días más que los 180 obligatorios según el calendario".

La conferencia completa:

Con respecto al feriado del viernes pasado, en repudio al violento ataque contra CFK, Larreta explicó: "Recuperamos este día de clase porque estamos acá para hacer, mucho más que para discursear o hablar. Tenemos la responsabilidad concreta de resolver los problemas de la gente todos los días. No podemos seguir enfrascándonos en temas que nada tienen que ver con lo que hoy le preocupa a todos los argentinos". Y en la misma línea, dijo: "A mí me duele mucho que suban los precios, que falte trabajo, que aumente la pobreza y que se profundice cada vez más la crisis educativa".

De esta manera, se reprogramarán los Espacios de Mejora Institucional (EMI) y las instancias de formación docente de Nivel Inicial, Primarios y Secundario que estaban previstas para el lunes 31 de octubre; y ese día, habrá clases normales. Los EMI se realizarían antes de fin de año.

Por otra parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad criticó duramente al Gobierno nacional y acusó al kirchnerismo de buscar llevar a cabo una "Ley Mordaza". Sobre esto, señaló: "Nos intentan distraer, nos dicen que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la Justicia o de la oposición. No vamos a permitir que controlen la libertad de expresión, me preocupan mucho los avances contra la prensa". Y añadió: "En vez de callar al que piensa diferente, propongo más libertad. No solo no es callar, sino que también hay que escuchar si queremos construir a una Argentina diferente".

En la misma línea, Rodríguez Larreta sostuvo: "Necesitamos acuerdos para realizar las transformaciones que la Argentina necesita. Nuestro equipo siempre está comprometido con resolver, con hacer y transformar. La Ciudad es un muy buen ejemplo de esto". Mientras que, por otro lado, remarcó que "el camino es el del diálogo" para buscar soluciones y no las peleas.

"Sigamos trabajando juntos para convertirnos en ese país con el que soñamos: libre, con una democracia fortalecida, con libertad de expresión, con educación de calidad y con una política al servicio de resolver los problemas de los argentinos", concluyó.