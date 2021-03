Entre Ríos: no cerraron la paritaria 2020 y hay una reunión clave para que no recrudezca el conflicto Los gremios docentes tienen una reunión clave con las autoridades de la Casa Gris. Si la oferta no conforma, el paro y el conflicto continúa.

28 de marzo, 2021 | 18.01 Por Juan Pablo Scattini (Entre Ríos) Los maestros entrerrianos siguen en pie de lucha. Mientras en otros distritos ya firmaron la pauta salarial de 2021 -en Santa Fe, por ejemplo, con un 35% en tres tramos- en la provincia aún no se terminaron de discutir las condiciones de la paritaria 2020. El contexto de pandemia del año pasado obligó al gobierno a suspender la instancia de debate, que se retomó con una mesa informal junto a gremios de estatales, donde se ofrecieron montos en negro, que fueron rechazados, pero igualmente abonados. El enojo por la ausencia de incrementos, la Emergencia Económica -que aplicó descuentos a activos y pasivos- y la no convocatoria provocaron un fin de año aún más problemático que lo que ya era por el coronavirus y el teletrabajo: decenas de paros fueron programados como método de protesta. El dólar blue cae: ¿Por qué no bajan los precios? Este año, tal cual se explicó oportunamente desde El Destape, la Casa Gris reabrió el diálogo y propuso un 15% de aumento junto al blanqueo de los ítems no remunerativos -oficialmente sostuvieron que se alcanzaba el 36%, porcentaje inflacionario oficial del último período según el Indec- lo cual tampoco fue aceptado por el Frente Gremial, compuesto por los cuatro sindicatos docentes de la provincia: la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos –Agmer-; la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica -AMET-; el Sindicato Argentino de Docentes Privados -Sadop- y la Unión de Docentes de Argentina -UDA-. Pese a que el gobierno nuevamente decretó la suba salarial, Agmer, principal sindicato, determinó en Congreso Extraordinario, y antes del inicio del ciclo lectivo, un total de seis días de paro: 1, 2, 3, 8, 11 y 12 de marzo. El gobierno, acusando recibo de la demanda, convocó a los gremios para el lunes 29 de marzo. En disconformidad con esa respuesta el gremio nuevamente estableció 72 horas de huelga -19, 25 y 26 de marzo- y 48 horas en suspenso -30 y 31 de marzo- si la propuesta que realicen los funcionarios de la administración de Gustavo Bordet no es satisfactoria. Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE “La propuesta que nos hicieron no solo que es insuficiente, sino que además estuvo acompañada de una clausura unilateral de la instancia de diálogo. En ese marco nos empujaron y nos empujan todavía a hacer los paros. Ahora hemos sido convocados a una mesa de diálogo, esperaremos una propuesta superadora” señaló a El Destape, Marcelo Pagani, secretario General de Agmer. Si la oferta oficial es insuficiente, se rechazará en el momento y se activarán dos jornadas consecutivas de paro. Si es razonable, en cambio, se mantendrán en suspenso las 48 horas y se debatirá en congreso del sindicato: “Nosotros planteamos que la propuesta debe contemplar los 36 puntos de inflación de 2020 y una pauta para 2021, del cual ya estamos entrando al cuarto mes. De todo eso, sólo se otorgó un 15% y un blanqueo, que en promedio es de un 5% más”. A todo esto, se le suman las demandas en torno al trabajo presencial, con escuelas en las que las condiciones edilicias no están dadas para un trabajo áulico en pandemia. Desde la Unidad Ejecutora Provincial -UEP-, que depende del Ministerio de Planeamiento, informaron oportunamente una inversión de 66 millones de pesos en obras y adquisición de materiales para el regreso seguro al dictado: acceso al agua potable, insumos de limpieza y desinfección. "Ya se han transferido de manera directa fondos a 24 escuelas sumando un total 6,7 millones de pesos; restando intervenciones en 32 establecimientos por una inversión de 6,9 millones de pesos para las próximas semanas. Queda una última etapa de transferencia de fondos por 5,3 millones de pesos para otras 20 escuelas" destacaron oficialmente. Posteriormente, y a través de la Resolución 0308/21 del Consejo General de Educación, se invirtieron 8 millones de pesos en la compra de elementos de higiene y seguridad: 1000 cajas por 100 unidades de barbijos; 3200 bidones de cinco litros de alcohol etílico; 3200 bidones de cinco litros de jabón líquido; 3200 rollos x 200 a 300 metros de servilleta de papel; 8310 atomizadores para alcohol y 2840 dispensadores de plástico para jabón líquido. No parece haber sido suficiente. Reclamos de maestros de instituciones públicas con serias dificultades de infraestructura se multiplicaron en las primeras jornadas de clase. Lluvias intensas promovieron incluso la evacuación de algunos edificios, con techos que se llovieron y paredes electrificadas. Desde el martes 2 de marzo una carpa blanca –histórico símbolo de lucha docente- está instalada en la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno y sobre la esquina que está enfrente al Consejo General de Educación. Desde aquel día, se han realizado actividades culturales, talleres y charlas, como parte de un itinerario que tiene como objetivo visibilizar el reclamo del sector. El martes 23, por ejemplo, en la previa del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, hubo un conversatorio con la referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; y con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Marcelo Pagani también subrayó además el margen que tuvo el gobierno para llegar a un acuerdo: “Empezamos a discutir el 27 de enero, más de un mes antes del inicio de clases. Había tiempo para una buena propuesta, claramente”. Adelantó también que esperan una adhesión alta a la medida de fuerza –más del 80%- y que aguardan que no haya descuentos por días parados, porque eso “complejizaría todo el proceso aún más”. Sobre el inicio de clases de manera presencial, el dirigente de Agmer consideró que “aparecieron las dificultades que esperábamos”, aunque valoró la instancia de la paritaria de infraestructura, que se ejecuta junto a funcionarios del CGE, para plantear problemáticas ligadas al regreso al aula. “Venimos con un reclamo salarial desde hace casi un año, con un proceso inflacionario muy fuerte. El diálogo no tuvo frutos, porque nos dieron un monto en negro y se mantuvo en el tiempo con una oferta que se consideró insuficiente. Por eso compartimos la medida de fuerza y la carpa frente a Casa de Gobierno” indicó a El Destape, Andrés Bessel, secretario General de AMET. El dirigente consideró que aún están “lejos” de una oferta dentro de las expectativas, pero ver con buenos ojos la convocatoria del lunes 29: “Quiere decir que la presión y la lucha dieron sus frutos. Iremos a escuchar la nueva oferta”. Luego del encuentro con los funcionarios, el sindicato definirá en congreso cuáles serán los pasos a seguir. En otro orden, Bessel señaló que, si bien no hubo avances en materia salarial, sí se han concretado encuentros en lo que refiere a infraestructura escolar y salud, fundamentales en la coyuntura: “La presencialidad es muy importante, es fundamental. Pero sostenemos que hayu que priorizar, en este momento, la salud. Si bien creemos que estar en el aula es esencial, se deben respetar los protocolos. Se han entregado actas, a los efectos de que quede registro de falencias en determinados edificios”. Asimismo, en los últimos días, partidas nacionales llegaron a la provincia, con el objeto de ser destinadas al arreglo de sanitarios en escuelas técnicas. Fueron 15 desembolsos, de entre 390 y 400 mil pesos, para instituciones de 12 departamentos: Federal, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, Uruguay, Tala, Paraná, Villaguay, Feliciano, Islas Victoria y Nogoyá. La información, a la cual tuvo acceso El Destape, contempla un total de $5.778.311,05. Al complejo escenario económico que atraviesa la provincia, producto de la pandemia, se le suma un condimento más: el próximo sábado comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para elevar el mínimo del Impuesto a las Ganancias. Las modificaciones en el tributo, en caso de ser aprobadas, y al ser coparticipable, van a afectar a las arcas de los distritos. A Entre Ríos, se calcula, dejarán de llegar unos mil millones de pesos. 