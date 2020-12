El Ministerio de Educación de la Nación distribuirá más de 1.5 millones de libros en las escuelas de todo el país

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presentó la conformación de las colecciones literarias destinadas a establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, que llegarán a las escuelas en marzo del año próximo en el marco del Plan Nacional de Lecturas.

Con una inversión de 600 millones de pesos (inicialmente se había establecido un presupuesto de 400 millones de pesos) se adquirirán alrededor de un millón y medio de libros y serán beneficiarias 46.872 escuelas urbanas y rurales públicas de gestión estatal, privadas de cuota cero u oferta única, de los tres niveles de enseñanza de todo el país.

Se trata de 138 títulos correspondientes a 209 autoras y autores que alcanzan, en esta primera etapa, a 79 editoriales. De los 209 autores, el 56% (117) son mujeres; el 81% (168) son argentinos, mientras que el 9% (19) son latinoamericanos. De los argentinos, el 50% es del interior del país y también, 16 corresponden a autores y autoras de pueblos originarios. Asimismo, se destaca que el 11% (22) son jóvenes menores de 40 años.

En relación a las editoriales, de las 79, el 83% (65) son empresas nacionales e independientes; el 20% (15) son editoriales del interior del país; el 63% (49) son editoriales “jóvenes”, nacidas en el Siglo XXI y 3 son editoriales universitarias.

Respecto de los géneros literarios, las colecciones se conforman de la siguiente manera: 23 títulos son de poesía (16,5%); 16 antologías de varios géneros (11,5%); 6 son obras de teatro (4,5%); 4 cancioneros (3%) y 3 historietas (2%).

El titular de la cartera educativa afirmó: “Cuando anunciamos la apertura del proceso de selección, se subrayó el objetivo de garantizar el efectivo derecho a la lectura de los niños, niñas y jóvenes argentinos como herramienta para democratizar el conocimiento, pero también la voluntad de ayudar a la industria editorial en un momento de crisis inédita”.

Y agregó: “Hoy es un día muy importante, a casi un año de la presentación del Plan Nacional de Lecturas, seguimos pensando firmemente que los libros tienen que volver a estar, no solo en nuestras escuelas sino en nuestros hogares. Queremos una sociedad libre y eso se construye, no solo con una escuela que transforme, sino también con una escuela que permita el acceso a la lectura recreativa; eso se logra ampliando derechos. Y la lectura es un derecho que no surge espontáneamente, demanda políticas públicas, porque no en todas las escuelas, ni en todas las casas, hay libros. Estamos dando hoy un primer paso, con una inversión de 600 millones de pesos, que serán un millón y medio de libros que llegarán a nuestras escuelas”.

El trabajo de la CAN -integrada por 204 especialistas de todas las jurisdicciones- consistió en la elaboración de catálogos a partir de 3514 títulos presentados por 229 editoriales. Luego, se confeccionó un listado de libros recomendados por niveles compuesto por 2.142 obras y se realizó otro con la propuesta de la conformación de las colecciones literarias por nivel que contó con 240 títulos, -80 títulos por cada nivel- y por último, el listado de selección de 30 títulos regionales, 10 por nivel.

Durante el proceso se buscó un equilibrio de géneros literarios, entre autoras y autores, temas y editoriales. Se trabajó con el equipo del Plan Nacional de Lecturas, las Direcciones Nacionales de Nivel y otros especialistas de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural para terminar de definir las prioridades a comprar, a partir del presupuesto de $600 millones a invertir.

El objetivo es que los textos lleguen a cada escuela en marzo de 2021. Para ello se armó una caja con 38 libros de literatura infanto-juvenil para cada nivel, que está conformada por una selección nacional de 35 títulos y una regional de 3 títulos. Por primera vez, todos los títulos estarán disponibles en formato digital en la plataforma federal Juana Manso.

El anuncio tuvo lugar en el predio de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y contó con la presencia de su director, Juan Sasturain. Participaron también la subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Sirotzky; las escritoras Claudia Piñeiro, Silvia Schujer, Adela Basch, Márgara Áverbach y Paula Bombara y los escritores Mario Méndez, Eduardo Abel Giménez, Franco Vaccarini e Isvan Schriter.

Además, en forma virtual, acompañaron las Ministras y Ministros provinciales de Educación, representantes de los gremios docentes, de las Cámaras del sector editorial, gráficos e imprentas nacionales y referentes de los Planes Provinciales de Lectura que integraron la Comisión Asesora Nacional para la Selección de Libros.