Provincia explicó las razones de la compra de geles lubricantes

Se trata de un insumo que se utiliza como parte de campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. "Mal informan y confunden", cruzó Kreplak a la oposición.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aclaró las razones detrás de la compra de un millón de potes de gel íntimo que se utilizará como parte de campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Si bien en la oposición mostraron críticas por los 500 millones de pesos que costará la compra, el ministro Nicolás Kreplak explicó: "Este producto en el mercado sale casi $2000 y nuestro precio de referencia es de $500".

A través de su Twitter, Kreplak cruzó a la oposición y aseguró que "mal informan y confunden". En ese sentido, señaló que "la compra de elementos de prevención y cuidado de la salud sexual no es algo nuevo" y que "todos los insumos tienen que ser provistos por el Estado".

"Estamos gestionando, cumpliendo la ley y cuidando a nuestra población", señaló el funcionario, que citó el inciso J del punto 5 del Capitulo Vi de la ley Nacional de Respuesta Integral al VIH que señala que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación encargada de proveer de "la disponibilidad y accesibilidad a insumos, materiales preventivos, medicamentos y vacunas para la prevención del VIH, hepatitis virales, otras ITS y TBC".

Desde el Ministerio de Salud explicaron a El Destape que este tipo de lubricantes es necesario "cuando no hay una lubricación natural" y que "no puede ser de cualquier tipo "porque se puede dañar el preservativo y aumenta el riesgo de contagio". Además, detallaron que "esto tiene que ver con el sexo anal, pero también vaginal, o personas que no tienen lubricación, puede ser por personas postmenopáusicas, personas con tratamientos, radiantes, medicaciones o quimioterapia".

Por su parte, Kreplak sostuvo en sus redes que "las compras de estos elementos no son nuevas" y que los ex presidente y gobernadora bonaerense, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, "también" lo hicieron, "pero", añadió, "de una manera que se derrochaba muchísima cantidad". El proceso de compra iniciado para la adquisición de geles tiene como objetivo el cuidado de la salud sexual de varios grupos poblacionales y agregó el ministro: "Significa un ahorro para el Estado bonaerense".

Según explicó, el producto en el mercado "sale casi $2000" y el precio de referencia de la cartera sanitaria "es de $500". Si bien se entrega el gel de 2 gramos en conjunto con el preservativo, "no toda la población utiliza ambos elementos". En ese sentido, remarcó que "los pomos de 100 gramos se entregarán a quienes lo necesitan evitando descarte".

Por último, Kreplak opinó que a Juntos por el Cambio "lo que mas molesta es que hay un Estado que cuida a su pueblo, a todos: mayorías y minorías" En ese sentido, le pidió a "la oposición que evidentemente tanto le importa la salud bonaerense" que den "discusión y votar los proyectos sanitarios que hace meses ignoran en la Legislatura".

Dos diputados nacionales del PRO, con ambiciones a la gobernación bonaerense, Diego Santilli y Cristian Ritondo, expresaron críticas hacia la compra de este insumo. "Nuevo programa "Haceme tuyo" de Kicillof: gastó $500 millones para comprar potes de gel íntimo. Aunque no lo creas, esas son las prioridades del kirchnerismo", protestó el ex vicejefe de Gobierno porteño. Por su parte, Ritondo le pidió a Kicillof y a Kreplak "saber de forma urgente si es cierto que van a gastar 500 millones de pesos en la compra de 1 millón de geles íntimos" y luego agregó: "De ser cierto, detengan esta locura".