Un dato que suele circular en el círculo rojo y en los despachos de la city porteña volvió a quedar expuesto, pero esta vez de la boca de un comunicador que no se caracteriza precisamente por ser crítico del Gobierno. Eduardo Feinmann, durante la emisión de su programa, hizo un análisis de la coyuntura política y puso sobre la mesa un número que complica el relato oficial sobre el estado del apoyo a Javier Milei.

El conductor fue contundente al describir el fenómeno que atraviesa al electorado libertario. "Hay mucha fuga de votante de Milei. Del 26% que lo apoyó en la segunda vuelta en el balotaje en el 2023", sostuvo Feinmann, tomando como punto de referencia el piso electoral con el que el actual presidente llegó a la Casa Rosada.

La frase no es un dato menor. Feinmann no habla desde la vereda opositora, sino desde un lugar que muchas veces oficia de caja de resonancia de la gestión libertaria. Que sea justamente él quien ponga en números la sangría de votos le quita margen al Gobierno para minimizar el fenómeno como una construcción del periodismo crítico.

El perfil del electorado que se fue

Feinmann no se limitó a señalar la fuga, sino que además describió quiénes son los que integran ese universo de desencantados. Según su lectura, se trata de una franja que representa entre el 30% y el 40% del electorado y que hoy no tiene referencia política clara.

"En esa franja que fugó y está ubicada en ese 30-40% que hoy no encuentra a nadie, la gran mayoría son jóvenes", explicó el periodista. La definición pone el foco en un sector que había sido, durante la campaña de 2023, uno de los bastiones más sólidos del armado libertario: los votantes jóvenes que encontraron en Milei una alternativa disruptiva frente a la política tradicional.

Ese mismo electorado, que motorizó buena parte del triunfo en el balotaje, es el que hoy —según el propio Feinmann— no logra identificarse con ninguna oferta política, ni siquiera con la del propio oficialismo.

Una ventana de oportunidad que se achica

Sobre el cierre de su editorial, Feinmann se refirió al desafío que tiene por delante la Casa Rosada de cara a los próximos comicios legislativos. Ahí, el tono del conductor osciló entre la posibilidad y la duda.

"Yo creo que el gobierno tiene de acá a las elecciones del año que viene una oportunidad —o quizás no, porque ya no los puede recuperar— pero una oportunidad para volver a enamorarlos con algo", concluyó.

La frase deja entrever que, incluso desde una mirada favorable al oficialismo, existe incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para revertir el desencanto. El planteo de Feinmann no descarta una recuperación, pero tampoco la da por segura: reconoce que ese electorado joven que se fue podría no volver, más allá de los gestos o anuncios que pueda ofrecer la gestión libertaria.