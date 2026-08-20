Dos gobernadores se desmarcan del Gobierno y pasan a las filas de los críticos

Dos gobernadores del norte que venían acompañando la mayoría de las iniciativas del oficialismo en el Congreso endurecieron este miércoles sus críticas a la Casa Rosada. El nuevo posicionamiento tendrá una consecuencia concreta la semana que viene, cuando se fracture el bloque de diputados de Innovación Federal. Se trata de los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz, quienes ya venían dando señales de distanciamiento. Passalacqua se reunió con el grupo del peronismo federal que tiene entre sus referentes al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sáenz, en tanto, cuestionó en una entrevista que el Ejecutivo no destine a las rutas los fondos recaudados mediante el impuesto a los Combustibles. Este jueves, el PJ Bonaerense reunirá dirigentes de varias provincias en la idea de comenzar a articular esta confluencia en una propuesta.

Passalacqua viene de protagonizar una de las noticias políticas del mes al romper con el histórico jefe del Partido de la Concordia misionero, Carlos Rovira. “Se terminó el absolutismo, se terminó el ‘yo soy el Estado’: yo decido quién habla y quién no”, sostuvo durante el acto en homenaje a San Martín, en una frase interpretada como un mensaje hacia la interna. En la ruptura lo acompañaron otros dos exgobernadores surgidos del rovirismo -el diputado Oscar Herrera Ahuad y Maurice Closs-, los cuatro diputados nacionales de la fuerza y, al menos, uno de sus dos senadores. La división dejó a Rovira alineado a nivel nacional con Javier Milei, mientras que Passalacqua comenzó a ubicarse en la vereda opuesta, como ya mostró durante el debate de la ley de Tierras.

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Este miércoles, Passalacqua profundizó ese distanciamiento al recibir en Misiones a referentes del peronismo federal: Olmos; los diputados Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Emir Félix; y el intendente de Pilar, Federico Achával. “Somos una fuerza federal que está recorriendo el país y que en esta oportunidad viene a Misiones a dialogar con un gobernador que no solo viene poniéndole el rostro a la defensa de la producción, el trabajo y la industria en la provincia, sino con quien también compartimos una mirada federal de la Argentina, que se tiene que poner de pie de cara a 2027”, definió Tolosa Paz. Durante el encuentro comenzaron a discutir una posición común frente a los próximos debates en el Congreso, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Aunque todavía no hubo definiciones, concluyeron que el principal resultado de la visita fueron las fotos que dieron cuenta del nuevo alineamiento.

De posiciones oscilantes, Sáenz fue uno de los cinco gobernadores que participaron de la reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que se discutió la creación de nuevos subsidios energéticos para las zonas cálidas y muy cálidas. Como contrapartida, los mandatarios deberán aportar votos en el Senado para modificar el régimen de zonas frías. Sin embargo, pese a celebrar el acuerdo, un día después el salteño expuso sus diferencias con el oficialismo. Entre otras críticas, señaló que Milei “no habla de política, no le gusta” y contó que apenas intercambian algunos mensajes por chat. “Él cree que con la economía se van a resolver los problemas, pero los tiempos del Presidente no son los de la gente”, planteó.

Recién ahora, después de haber acompañado la mayoría de los proyectos del Ejecutivo, Sáenz reconoció que la quita abrupta de fondos que siguió a la llegada de Milei a la Casa Rosada “puso en alerta” a los gobernadores. “No nos podemos seguir haciendo cargo de todo”, advirtió. En particular, apuntó contra el estado de las rutas nacionales que atraviesan el norte, que “tienen cráteres”, y responsabilizó a la Nación porque recauda un impuesto destinado a mantenerlas, pero no realiza las obras. “Con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa ni se hacen rutas”, cuestionó el salteño, quien apenas unos meses atrás había expresado su deseo de cantar junto al Presidente en su próximo espectáculo en el Movistar Arena.

Passalacqua y Sáenz dejarán constancia de su nuevo posicionamiento político el próximo miércoles con la creación de un nuevo bloque en Diputados, con un nombre aún en discusión. Podría ser Movimiento Por Lo Que Viene, como denominó el gobernador misionero su nueva agrupación. De esta forma, los cuatro diputados misioneros -Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- y los tres salteños -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega- abandonarán el actual Innovación Federal, que tuvo una impronta colaboracionista con el Ejecutivo, por otro que se propone más crítico y de acompañar sólo