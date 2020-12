En pos de lograr una regularización respecto de todo el suelo en el territorio bonaerense, el Gobernador Axel Kicllof creó un empadronamiento para que los barrios cerrados, clubes de campo y countries regularicen su situación urbanística y dejen de evadir impuestos.

Actualmente unos 600 emprendimientos de dichas características no pagan los tributos que le corresponden por poseer irregularidades respecto de la no declaración de nuevas ampliaciones, y/o y por no poseer las nomenclaturas correspondientes. Tendrán tiempo de anotarse y ponerse al día hasta el 31 de marzo de 2021.

Los y las titulares de dominio o los y las representantes legales de los distintos inmuebles deberán anotarse en un formulario que publicará el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en su página web.

El objetivo del empadronamiento es lograr un procedimiento de regularización de la situación urbanística, hídrica, ambiental y tributaria de los inmuebles consolidados irregularmente, compatibles con las figuras de Club de Campo o Barrios Cerrados y que no cuentan con Convalidación Técnica Final.

La Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano estará encargada de evaluar el cumplimiento de los requisitos y en caso de corresponder inscribirá el inmueble en el empadronamiento. En tanto, aquellos y aquellas que posean parcelas, lotes de terreno, unidades funcionales o privativas de urbanizaciones que se encuentren en infracción, y cuyos titulares de dominio no se haya inscripto en el empadronamiento, tendrán tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril de 2021.

Vencidos los plazos la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial informará a la Autoridad del Agua (ADA), al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPS) y a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) los inmuebles que hayan quedado registrados y se encuentren en trámite de regularización, así como aquellos que estén en infracción.

La falta de aprobación de los Clubes de Campo y Barrios Cerrados implica que se encuentra pendiente la realización de las cesiones de tierra con destino a espacio verde libre y público, y reservas para equipamiento comunitario, no permitiendo un correcto uso del suelo.

Días atrás, y a través de operativos de fiscalización satelital y presencial en 114 urbanizaciones cerradas, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó, en lo que va del año, 632.982 metros cuadrados construidos que estaban sin declarar ante el fisco.

El titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que “las construcciones detectadas sin declarar equivalen a casi 10.500 viviendas modelo del Plan Procrear”, y señaló que “para que podamos vivir en una sociedad más equitativa, con mejor infraestructura y servicios públicos, es fundamental que quienes tienen poder adquisitivo paguen los impuestos que les corresponden”.