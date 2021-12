La excusa de la diputada de Cambiemos que faltó a la sesión de Bienes Personales y viajó a Disney

Se trata de la Gabriela Brouwer de Koning, de Juntos por el Cambio. Pidió disculpas por su ausencia y dijo que no va a renunciar a su banca.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, quiso justificar su ausencia en la sesión de la Cámara de Diputados que había sido convocada por la oposición para debatir el proyecto de la subas en las alícuotas de Bienes Personales. Según trascendió, la legisladora en esos momentos se encontraba en los parques de Disney de Estados Unidos con su familia.

Ahora, la diputada de Juntos tuvo que dar explicaciones sobre su ausencia en la votación en la que terminó triunfando el Frente de Todos luego de que la oposición no lograra reunir el quórum por su cuenta. Brouwer de Koning dijo que no estaba enterada de la sesión y que era un viaje programado hace más de dos años, postergado por la pandemia. Se mostró avergonzada, pidió disculpas y dijo que no renunciará a su banca.

La insólita excusa de la diputada de Juntos: "Pensé que había terminado el año"

“Yo me quedé a la sesión del Presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé después de 36 horas de sesión sin dormir es que se había terminado mi tarea legislativa y la voluntad por la cual el pueblo me votó y cumplí”, explicó Gabriela Brouwer de Koning, intentando argumentar su ausencia en la sesión convocada por su espacio.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, la diputada contó que su familia había viajado el 16 de diciembre a Estados Unidos y que, cuando terminó el debate por el Presupuesto, decidió irse al aeropuerto a buscar un pasaje para irse de vacaciones.

“Quiero expresar mis sinceras disculpas. Saben que soy una persona responsable, esto no me resbala, me angustia, no estoy bien”, expresó Gabriela Brouwer de Koning para justificar su ausencia a la sesión.

“Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”, detalló la legisladora en otra entrevista a Arriba Córdoba (Canal 12).

La diputada opositora remarcó varias veces que estaba "muy agotada" por la sesión maratónica del Presupuesto 2022 y que, cuando finalizó, lo primero que pensó fue el irse con su familia de vacaciones. "Todo mi bloque sabía de esta situación y apenas vi la posibilidad de reencontrarme con mi familia me afectó la emocionalidad más que la racionalidad", justificó.