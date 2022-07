El Congreso quiere avanzar con su agenda, a pesar de la crisis económica

En agosto el Congreso comenzará a trabajar en una intensa agenda de carácter económico y productivo. En el segundo semestre tendrá se darán las discusiones por el presupuesto y la ley de Renta Inesperada.

Las idas y vueltas que atraviesa la cúpula del Frente de Todos, sumado a la acuciante situación económica, no parecen haber tenido impacto en la agenda que trabaja el Congreso para el segundo semestre y que pasará, principalmente, por proyectos de carácter productivo y económico. "La agenda del congreso no tiene cambios", confió a El Destape una fuente parlamentaria del oficialismo consultada por un posibles impactos en el Congreso como consecuencia de la frágil situación que atraviesa el Gobierno. "Por ahora no hay nuevos proyectos del Ejecutivo", agregó.

Aún en los momentos de mayores cortocircuitos entre los socios que integran el frente, en Diputados celebran que siempre se antepuso la unidad en el bloque. Y cuando esa unidad empezó a ejercerse en la cúpula, la oposición en la Cámara Baja activó un estado de "guardia". Eso se vio en la primera sesión luego de la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que se trataron un paquete de leyes que incluían al sector automotriz y a la industria de biotecnología.

La discusión en el recinto se puso tensa pasada la medianoche, cuando estaban por tratar el proyecto para crear el Área Marina Protegida “Agujero Azul”, en la Plataforma Continental donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación. En una jugada que no prosperó, la oposición quiso dejar sin quórum al oficialismo pero diputados de Encuentro Federal -comandados por Margarita Stolbizer- se quedaron en su banca y permitieron que el proyecto se aprobara. Una lectura que hacen en Diputados es que si se profundiza la articulación entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, las tensiones en la oposición podrían ser mayores y eso podría ser aprovechado por el oficialismo.

La agenda del segundo semestre

La primera semana de agosto termina el receso invernal que rige de hecho en el Congreso y se activará a partir de entonces una intensa agenda de corte económico y productivo. Entre los proyectos que impulsa el oficialismo en Diputados y que están en condiciones de tratarse está la ley de Compre Argentino; Gestión de neumáticos fuera de uso; Formación y Desarrollo de Enfermería y Emergencia del Transporte Público en el interior. También están, sin dictamen, el proyecto de Renta Inesperada y electromovilidad.

Uno de los primeros proyectos que intentarán tratar es el de Renta Inesperada que, ante la crítica situación económica, podría reforzar las arcas del Estado Nacional y además llegaría a las provincias porque el impuesto a las ganancias de las sociedades, que es la alícuota que se aumentaría, es coparticipable. Según afirmó el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, la intención es convocar a una reunión informativa en los primeros días de agosto en la comisión de Presupuesto y luego dar inicio a las conversaciones con los bloques “del medio” para enhebrar los acuerdos para conseguir la mayoría absoluta.

Las discusiones más intensas, en cambio, vendrán con la presentación del Presupuesto 2023, que entrará al Parlamento el próximo 15 de septiembre. Pero cuando el debate político de los últimos días gira en torno si el Gobierno podrá atravesar en pie las próximas semanas, la discusión por el presupuesto parece demasiado lejana. "Es un futuro muy remoto", opinaron a este portal fuentes del oficialismo. Desde el radicalismo, por su parte, dijeron a El Destape que las posiciones y las discusiones al interior de la oposición se activarán una vez que el proyecto esté presentado.

"Hoy plantear una discusión de presupuesto con el país prácticamente prendido fuego es como estar discutiendo si la habitación del hospital tiene cable o internet cuando estás en terapia intensiva. Primero salgamos de terapia intensiva", opinó a El Destape el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz. Y agregó: "Dicho esto lo que esperamos es que la nueva gestión traiga realismo, que tome como base las estimaciones que hay de consultoras, de economistas y de universidades. Que no ponga 33 por ciento de inflación y que no le de al presidente ninguna facultad extraordinaria en materia impositiva como le daba el anterior. Yo creo que si contempla estos puntos la actitud va a ser colaborativa hacia la aprobación".

Dentro de las esfera económica los ojos también estarán puestos en una serie de impuestos importantes que se vencen este año como lo son ganancias, bienes personales, débitos y créditos. Una deuda pendiente que dejó el primer semestre es el debate por la Ley de Alquileres, que tiene dictámenes de mayoría y minoría pero que hasta ahora la oposición no consiguió acuerdos para llevarlo al recinto.