"Es más difícil conducir un equipo de fútbol que un país": la insólita teoría de Macri

El expresidente Mauricio Macri volvió a poner en debate la complejidad de la gestión deportiva frente a la administración pública nacional. Durante una entrevista en Infobae, el dirigente sostuvo una particular comparación al analizar la atención que la sociedad le dedica a los clubes en contraste con los asuntos de Estado.

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Al profundizar sobre su experiencia al frente de una institución deportiva y su posterior paso por el Poder Ejecutivo, Macri planteó que el nivel de demanda popular en el deporte supera en la cotidianidad al interés general por la gestión gubernamental, marcando una excepción ligada a la correlación de fuerzas legislativas y políticas.

La comparación entre conducir un club y gobernar la Nación

Durante la conversación, Mauricio Macri reafirmó su postura sobre las dificultades que implican ambos roles. "Sigo creyendo que es más difícil conducir un equipo de fútbol muy popular que conducir un país, salvo que estés en minoría con el kirchnerismo en su plenitud de su poder, que ahí no te deja hacer nada, te bloquea todo", argumentó el exmandatario.

Para fundamentar su visión, el dirigente describió la trascendencia global que adquirió la disciplina deportiva en las últimas décadas. "El fútbol, en mi época, ya lo era, y ahora más que nunca, es una fiebre popular. Es la nueva religión del mundo. En todas partes el fútbol está en todas partes. Alrededor del fútbol se construye, se define, se debate hasta ideología hoy en día", afirmó.

En esa misma línea, Macri mencionó el impacto del deporte en el plano internacional y puso como ejemplo la participación de capitales de Medio Oriente en las principales ligas europeas. "A través del fútbol, el mundo árabe prácticamente se pacificó, porque Arabia Saudita, Abu Dhabi, Qatar compiten a los pelotazos entre el PSG, el Manchester City, el Newcastle", señaló.

El interés cotidiano y la desconexión con la política

El expresidente también contrastó el compromiso emocional constante que genera el deporte con la relación distante y utilitaria que, según su mirada, la ciudadanía mantiene con los asuntos públicos. De acuerdo con su análisis, la pasión deportiva ocupa las conversaciones diarias en todos los ámbitos.

"Eso lleva a que a la gente le importe el fútbol de lunes a viernes, al desayuno, al mediodía, a la noche. Hay una mesa, se habla de fútbol", describió Macri sobre la presencia permanente de la disciplina en la rutina social.

Por el contrario, remarcó que el seguimiento de la coyuntura política suele limitarse a momentos de urgencia material o instancias electorales. "¿Y la política? Si no te afecta el bolsillo, estos políticos son todos iguales, son todos un desastre, no me gustan, me mienten, me roban. Entonces es como que solamente uno focaliza cuando está en crisis su economía o cuando hay que llegar a votar", expresó el dirigente.

Para concluir, Macri sintetizó la diferencia entre ambos universos al asegurar que la intensidad política no forma parte del día a día de la mayoría de las personas. "El día a día es apasionado, al menos por una mayoría. Hay una minoría que sí está apasionada por la política", finalizó.