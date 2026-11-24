El papa Francisco aseguró haber visto al diablo en distintas oportunidades y haber escuchado su voz, además de haber atravesado una profunda crisis espiritual durante casi dos años de su pontificado. Así lo reveló este martes Vatican News, la agencia de prensa oficial de la Santa Sede, a partir de la publicación de una serie de escritos privados de Jorge Mario Bergoglio que permanecieron inéditos hasta ahora, un año y medio después de su muerte.

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Las revelaciones forman parte del libro El diario personal del Papa Francisco, elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, amigo íntimo del pontífice fallecido en abril de 2025 y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El religioso recopiló anotaciones que Bergoglio realizó en una agenda personal que conservaba desde sus años en Buenos Aires y que posteriormente llevó a su residencia de Santa Marta, en el Vaticano. La publicación contó con la autorización del papa León XIV.

Las visiones del diablo

"He visto al diablo", escribió Francisco en uno de los pasajes. El pontífice describió al menos dos episodios en los que aseguró haberlo visto: uno "desde el coche” y otra vez “en el coro” de una iglesia durante una misa.

En sus anotaciones, Bergoglio recordó especialmente "sus ojos amenazantes" y dejó constancia de que percibía su presencia durante distintas circunstancias de su pontificado, entre ellas su viaje a Chile en 2018, marcado por el escándalo de los abusos sexuales, y en el ejercicio de sus funciones al frente de la Curia romana. “Oí claramente la voz del diablo”, dejó escrito escuetamente en un breve pasaje de su diario.

“Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró… La seducción pagana es fuerte, pero en ella no cabe la esperanza”, dice otro pasaje del diario, fechado el 7 de junio de 2018.

El entonces jefe de la Iglesia Católica también relató que recurría al rezo del rosario para enfrentar lo que interpretaba como tentaciones del demonio. "La Virgen me salvó", escribió Bergoglio al respecto, al describir cómo luchó contra esa fuerza que atribuía al diablo.

En una entrevista concedida a Vatican News, Fernández explicó que Francisco registró estas experiencias en reiteradas oportunidades y que volvió a referirse al demonio incluso en el último párrafo de su diario, al hacer un repaso de su vida.

La crisis espiritual del papa Francisco

Los escritos también revelaron que Bergoglio atravesó una crisis espiritual entre comienzos de 2021 y 2022, que coincidió con un deterioro de su estado de salud y que el propio pontífice vinculó con "los ataques decisivos de las fuerzas del mal". Francisco describió aquel período con expresiones como "aridez, desolación, época oscura".

En relación con sus experiencias místicas, también aseguró haber mantenido un encuentro con Jesús mientras permanecía en una capilla: "Sonrió... Sentí la mirada misericordiosa de Jesús".

Según Fernández, la superación de aquella crisis quedó reflejada en dos documentos publicados durante los últimos años de su pontificado: la exhortación apostólica C’est la confiance, de 2023, y su última encíclica, Dilexit nos, de 2024.

El cardenal también adelantó que el diario contiene quejas de Francisco sobre algunos argentinos, aunque no precisó sus identidades ni el contenido de esas anotaciones. "No faltan detalles interesantes, como cuando cuenta una conversación con (Angela) Merkel o se queja de algunos argentinos o de personas ya muertas", detalló Ferández a Vatican News.