El presidente Alberto Fernández dijo este martes que "en medio de la tragedia argentina hubo un grupo de mujeres con coraje", como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que "nos permitió ver lo más cruel y miserable de aquella dictadura", de cuyo inicio se cumplen mañana 45 años.

"Gracias a Dios que existieron. Nos subieron la vara muy alta y nos hicieron hacer una mejor sociedad", dijo el mandatario en la entrega del premio Juana Azurduy a la lucha por la defensa de los derechos humanos, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

"Son un modelo de conducta, de lucha y de compromiso, su tarea es reconocida en el mundo entero".

Fernández llamó también este mediodía a seguir haciendo "docencia" sobre los jóvenes que "tuvieron la suerte de nacer y crecer en democracia", ya que muchos no conocen ni entienden "lo que ha sido la violencia siniestra de la última dictadura militar".

"Hace poco, jóvenes cometieron la locura de hacer una representación colgando bolsas mortuorias con nombre y apellido en la Casa de Gobierno. A veces me pregunto si no tendríamos que seguir haciendo docencia, porque hay jóvenes que no entienden lo que ha sido la violencia siniestra de aquella dictadura", remarcó el jefe de Estado.

En la entrega del premio Juana Azurduy a la lucha por la defensa de los derechos humanos, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el mandatario señaló: "Quiero aprovechar el encuentro de hoy para explicarle a los jóvenes que tuvieron la suerte de nacer y crecer en democracia, que hubo un tiempo de la Argentina donde la democracia no existía y donde hubo atropellos tremendos, donde se llevaron la vida de gente que pagó con su vida el sólo hecho de pensar".

"Cometieron atropellos tremendos y se llevaron la vida de gente inocente que pagaba con su vida el solo hecho de pensar", agregó el Presidente y le dijo a las Madres y Abuelas: "Son inmensas. Se animaron a lo que el resto de la sociedad no".