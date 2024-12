Trenes circulan con demoras: una medida de fuerza genera complicaciones en todas las líneas

Una medida de fuerza llevada adelante por el gremio de La Fraternidad ocasiona demoras en todas las líneas por lo que el servicio no se presta con normalidad. Los trenes circulan a la mitad de la velocidad mínima promedio que utilizan habitualmente. Esta medida durará 24 horas por lo que finalizará mañana al mediodía. No se descartan cancelaciones de servicios.

Todas las líneas (Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur e incluso el de cargas) están con demoras desde el mediodía confirmaron desde Trenes Argentinos a El Destape. "Desde las 12hs todas las líneas de trenes circularán a reglamento, es decir, a una velocidad máxima de 30km/h, lo que producirá demoras y cancelaciones en todos los servicios", informaron en un comunicado.

En un comunicado, los maquinistas advirtieron que están "frente a una de los peores crisis ferroviarias” y aseguraron que los trenes necesitan reparaciones y repuestos “con urgencia”. En ese sentido, exigen una recomposición salarial y detallaron que, para empatarle a la inflación anual, necesitan un aumento del 38%.

No obstante, fuentes de la Secretaría de Transporte aseguraron que esta decisión del gremio encabezado por Omar Maturano forma parte de "medidas extorsivas para negociar un aumento salarial superior al que se firmó con el resto de los sindicatos ferroviarios", cuando el viernes pasado las partes firmaron la paritaria y fijaron un aumento del 3,5% entre noviembre y diciembre.

Según explicaron a El Destape, "el estado calamitoso es de hace mucho años" y se explica en la no inversión "en vías, señales ni repuestos ferroviarios". A su vez, afirmaron que el Gobierno nacional "no va ceder ante las extorsiones sindicalistas que, para no perder sus intereses, ponen en el medio los reclamos a la gente".

A comienzos de noviembre, la administración de La Libertad Avanza (LLA) confirmó que ya está trabajando en la privatización del servicio de transporte de pasajeros en trenes. De acuerdo a lo informado hace algunas semanas por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, el Ejecutivo provincial está trabajando en los pliegos de licitación. "Creemos que vamos a estar en condiciones de hacer los primeros llamados en el primer semestre del año que viene", sostuvo el secretario.

Actualmente, explicó, hay cinco líneas que opera Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y que incluyen a los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa; y otras dos que operan privados cuyas licitaciones están prorrogadas y también serán sometidas nuevamente a licitación para que sean operadas por "privados".