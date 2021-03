El blooper de la locutora que llamó Presidenta a Cristina.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, participó este miércoles de la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en un ex centro clandestino de detención y tortura, con motivo del Día de la Memoria. Y cuando todo parecía terminar con aplausos, la,locutora oficial protagonizó un insólito blooper que no pasó para nada desapercibido. "Señora Presidenta", se escuchó decir bien claro, provocando una ola de calurosos aplausos.

"Muchas gracias señora Presidenta de la Nación", despidió la locutora oficial sin advertir que el cargo de Cristina Fernández de Kirchner es el de Vicepresidenta. Aún así, la equivocación fue celebrada con aplausos del clamor popular.

"Hoy, a 45 años del golpe cívico militar, vamos a estar en Las Flores, Provincia de Buenos Aires, en la apertura del Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad", informó la titular del Senado en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Como estamos en pandemia, ya saben... lo van a poder seguir por redes". El Espacio Brigada de Investigaciones de Las Flores está ubicado en Avellaneda 705, de la ciudad de Las Flores.

"Para ustedes solos, nunca": el inesperado gesto de Cristina con el pueblo

Durante el acto, la Vicepresidenta eligió arrancar con una broma dirigida a los asistentes al evento. Con ternura, indicó: "¿No me ven? Por qué no se bajan un cachito para que todos me puedan ver. Ya me tienen de memoria muchachos, soy la misma de siempre. Pero más vieja. Estoy más vieja. Los quiero mucho a todos y a todas".

Y después, en un acto de amor hacía los asistentes al lugar, se corrió del lado de las cámaras y se dirigió hacía la gente. "Hay que articular todo, sino no sirve. Para ustedes solos, nunca", explicó, en una picante chicana para las cámaras.