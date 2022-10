Máximo Kirchner con Pablo Moyano, en Plaza de Mayo por el 17 de octubre: "Los trabajadores esperan que dejen de traicionarlos"

En el acto en Plaza de Mayo, el líder de La Cámpora transmitió un saludo de Cristina Kirchner y cargó contra la CGT, que pide más protagonismo en el Frente de Todos. "Piden una banca y después en la banca, cuando hay que votar por nuestro pueblo, no aparece", afirmó.

Una Plaza de Mayo colmada por la convocatoria de La Cámpora y la Corriente Sindical de Trabajadores celebró el 77º aniversario de un nuevo 17 de octubre bajo la consigna "Unidad nacional por la soberanía con justicia social". En ese marco, el primer orador de la tarde fue Máximo Kirchner, quien acercó el saludo de la vicepresidenta Cristina Kirchner a los presentes y reclamó en un mensaje directo a la interna del Frente de Todos: "Los que aceptaron durante la pandemia ganar menos, hoy están esperando que dejen de traicionarlos".

Otro de los dardos que pronunció el jefe de La Cámpora fue contra la CGT, que en un acto en Obras Sanitarias pidió este mediodía un lugar en la "mesa chica" del Frente de Todos. "De cara a lo que viene, lo que necesitamos como argentinos y argentinas, los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas", afirmó para luego destacar que esos sectores "piden una banca y después en la banca, cuando hay que votar por nuestro pueblo, no aparece". Sobre esto, exigió: "No podemos darnos el lujo de la tristeza, el lujo del 'no se puede'. Y llamo a "ofrecer en el 2023 un proyecto de paìs que contenga, proteja y promueva a la Argentina".

Tras reclamar que "los trabajadores también necesitan una suma fija", Kirchner advirtió que "se avecinan tres flexibilizaciones: laboral, impositiva y ambiental". Sobre esto último, sumó: "Estos tres ejes son el punto nodal de negociación que el poder económico y empresarial quieren para nuestro país". En el escenario, Kirchner estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dirigentes sindicales como Roberto Baradel, Hugo Yasky, Hugo "Cachorro" Godoy, entre otros.

También dedicó parte de su discurso a embestir con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri: "Dijimos claramente que Mauricio Macri no contaba con un plan de gobierno y que se iba a llevar adelante un plan de negocios, y destrozaron el Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir". En cuanto al exsecretario de Finanzas de Cambiemos, Luis "Toto" Caputo, lo definió como "el gran tomador de deuda argentina en favor de sus antiguos empleadores". Y lo relacionó con el atentado contra Cristina Kirchner. "Ese mismo señor, su familia y su hermana son los mismos que financian grupos de extrema derecha que eran los que amenazaban, a las dos veces presidenta, de muerte", afirmó.

En otro tramo de su alocución advirtió que "el tema de la deuda externa no está solucionado" al señalar que "la curva de vencimientos es un verdadero problema, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over" y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".

"Todos con Cristina" y "Néstor vive" son algunas consignas que adornaron el entorno y las imágenes de líderes populares como el Papa Francisco, Evita, Juan Domingo Perón, Diego Maradona, Juana Azurduy, San Martín, Néstor y Cristina Kirchner, Mercedes Sosa, Carlos "Indio" Solari y Estela de Carlotto también ilustraban enormes banderas. También se hicieron presentes diferentes organizaciones gremiales como la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA), el Sindicato de choferes de Camiones, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y el Sindicato Único de Fleteros (Siunfletra), entre otros. Allí se destaca la presencia del gremio Camioneros, que dispuso una bandera gigante en la fachada del Cabildo y otras pancartas distribuidas en la plaza con frases del secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, como leyenda.

Varios de los afiliados de Camioneros se encontraban este mediodía ya congregados en la Plaza de Mayo y la batucada de ese gremio, La Famosa Recolección & La Banda De San José, ya estaba preparándose para poner ritmo a esta jornada. Mientras tanto, se encendían las parrillas en las inmediaciones para vender los tradicionales choripanes, hamburguesas y sanguches de bondiola, y los comerciantes ofrecían productos con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o consignas del Partido Justicialista. Además, en la Plaza había instaladas las banderas de diferentes intendentes del PJ como Fernando Moreira (San Martín), Alejandro Granados (Ezeiza) y Fernando Espinoza (La Matanza), además del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, ambos con licencia en los municipios de San Martín y Escobar, respectivamente.

Con información de Télam