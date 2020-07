Video: ferviente arenga de Sergio Berni a la Policía Bonaerense por el 9 de Julio

En el marco de una nueva conmemoración del Día de la Independencia, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dio una ferviente arenga para los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad provincial y les pidió “orden, subordinación y valor”.

“Hoy no es un día más, es el día de nacimiento de la patria y se construía una nación que uno se podía construir si no estaba impregnado de ese sentimiento nacional y es ahí donde comienza a tomar auge la construcción de una nación con un pensamiento nacional que nos caracteriza como argentino y nos hace grande como nación”, expresó el funcionario nacional a los efectivos de seguridad presente.

Prosiguió, asimismo, con que “esos 33 diputados asumieron el costo de hacer lo que se debía hacer y no cayeron en la mediocridad de conformarse con hacer lo que se podía” y convocó: “Esta policía no puede estar ajena a esa construcción, porque un policía de esta provincia no puede conocer la indiferencia, solamente tiene que conocer la gloria y esa gloria surge de las acciones cuando se llevan adelante de las llamas sagradas de la vocación de servicio y se cumplen con la generosidad de estar dispuestos a entregar la vida en el cumplimiento del deber”.

“Cada una de las generaciones que los precedieron, la historia los puso a prueba y hoy los están poniendo a prueba con esta pandemia que puso de rodillas a las grandes potencias del mundo”, aseveró Berni.

Para finalizar, instó: “Estamos acá con la misma fuerza y compromiso que asumimos ante el Presidente y gobernador. Quiero decirles que solamente en el ejercicio y cumplimiento de las leyes vamos a obtener para nosotros y nuestros ciudadanos el espíritu libertario de nuestra independencia. Les exijo, orden subordinación y valor”.