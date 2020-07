Cristina Kirchner salió al cruce de una fake news sobre la deuda externa

"Sorpresas te da la vida: La Nación publicó la verdad. Infobae... no sorprendió a nadie", publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter. La noticia en cuestión es el fallo que ordena a la Argentina a pagar US$ 224 millones por el default de 2001.

La publicación fue acompañada por dos capturas de pantalla. Una, la de La Nación, bajo el título: "Fallo en contra. La Argentina deberá pagar más de US$224 millones por el default de 2001". La otra, perteneciente a Infobae, titulada: "La Justicia de Nueva York le ordenó al Gobierno pagar USD 224 millones por el default de la gestión de Cristina Kirchner".

La Vicepresidenta aclaró que "es muuuuuy mentirosa la presentación de la noticia ya que, en realidad, el default es el del 2001", ese que normalizó su "gobierno logrando la quita más importante de la historia, acordando con casi el 93% de los acreedores".

En un breve hilo de tuits, la dirigenta analizó que "los medios hegemónicos instalaron que el macrismo lo había solucionado definitivamente cuando en 2016 pagaron a los fondos buitre". Pero, "la verdad es que nosotros acordamos con casi el 93% de los bonistas manteniendo la equidad entre acreedores, mientras que el macrismo no pudo cerrar el 7% remanente ni pagándoles a los fondos buitre hasta los honorarios de las abogados y las campañas sucias contra Argentina. Fin".

Los fondos son Attestor Master Value y Trinity Investments. Según el fallo de la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la Argentina deberá pagarles US$ 67,9 millones y US$ 156,3 millones, respectivamente.

El monto final fue acordado entre los abogados defensores de cada una de las partes y no se abrió una instancia de apelación.