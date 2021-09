Correo Argentino: denuncian a Zannini por no aceptar la oferta abusiva de los Macri

La presentaron diputados y senadores del macrismo en línea con los planteos del ex presidente. Lo acusan de persecución por no aceptar que los Macri paguen 5 veces menos de lo que deben. La respuesta de Zannini.

Un grupo de casi 50 diputados y senadores que responden a Mauricio Macri denunció a Carlos Zannini por no aceptar la última oferta de pago que hizo la familia del ex presidente por la deuda de Correo Argentino. Lo acusan de persecución cuando Zannini, como abogado del Estado, rechazó que los Macri paguen 5 veces menos de lo que deben. Siguen así la línea que marcó Macri en su libro, donde acusó a Zannini de perseguirlo. El mundo del revés: Macri, durante su gobierno, metió preso a Zannini.

“Esto conlleva a que se dilate la posibilidad de pago en perjuicio del Estado” dice la denuncia contra Zannini. Este expediente cumple 20 años el próximo 19 de septiembre. Una demora sin precedentes de la cuál los Macri hicieron un arte.

¿Qué ofrecieron los Macri? Un pago de 1.011 millones de pesos en una cuota pese a que siempre alegaron que Correo Argentino no tenía fondos para afrontar su deuda. ¿Que contestó el Estado, representado por Zannini, ante esta propuesta? Que la propuesta era irrisoria, que tenía “manifiesta improcedencia y falta de veracidad de la información” y por ende no podían aceptarla. Eso fue lo que determinó que la jueza Marta Cirulli dispusiera la quiebra de Correo Argentino, que los Macri igual lograron suspender y que está en stand by hasta hoy.

Tras conocerse la denuncia Zannini emitió un comunicado donde explicó que "la oferta expresada en ese juicio por los representantes de la concursada -hoy quebrada- no representa el pago del 100% de las acreencias del Estado Nacional, y sólo significa una leve mejora de la que diera origen a la causa penal Número 1604/2017, caratulada “Denunciado: Macri, Mauricio y otros s./Incumplim. de autor. y viol. deb. fun. publ. -art. 249”. Se refiere a la denuncia penal contra Macri y Oscar Aguad, su entonces ministro de Comunicación, por el intento de condonar la deuda del Correo.

La denuncia dice que la negativa de Zannini de aceptar que los Macri paguen 5 veces menos de lo que deben “tiene una insoslayable motivación política destinada a perseguir al ex presidente, Mauricio Macri, tal como lo refieren los medios de prensa”. No aclara a que medios se refiere pero es evidente: la noticia de esta denuncia fue dada a conocer de manera coordinada por Clarín e Infobae, en un nuevo ejemplo de Nado Sincronizado Independiente (Rinconet dixit).

“También es inequívoco – dice la denuncia - que el procurador Zannini privilegió su interés personal y político en perjuicio de los intereses del Estado Nacional: como consecuencia del carpicho de Zannini las arcas públicas han sido privadas de cobrar la totalidad del crédito verificado en el Concurso preventivo”. No se entiende cuál sería el interés personal de Zannini, que no es acreedor de Correo. Lo cierto es que el cargo de Zannini lo obliga a defender las arcas públicas: si acepta un pago menor al real ahí sí estaría incumpliendo sus deberes de funcionario público.

La causa recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Junto a Zannini fue denunciado Horacio Diez, el subprocurador del Tesoro.

Entre los diputados y senadores denunciantes están Luciano Laspina, Laura Rodríguez Machado, Jorque Enríquez, Fernando Iglesias, Federico Angelini, Esteban Bullrich, Waldo Wolff, Humberto Schiavoni y Pablo Torello.

Cuando Zannini rechazó la última oferta de los Macri también refutó un planteo insólito: la familia del ex presidente pretendía que el Estado aceptara la oferta o fuera excluido del conteo de las mayorías necesarias que establece la ley. ¿Por qué los Macri querían excluir al Estado? La ley obligaba a que consiguieran un porcentaje de conformidades a su oferta en todas y cada una de las distintas categorías de acreedores. El Estado es categoría A, el único de ese tipo. Si el Estado no aceptaba no había trato, más allá de lo que consiguieran en las restantes categorías. En estos años inventaron conformidades en otras categorías pero con el Estado no pudieron hacerlo, excepto durante el gobierno del propio Macri. Y como Zannini no aceptó ahora lo denuncian.

Cuando rechazó esa última propuesta, en dos escritos presentados en marzo y abril pasados, la Procuración del Tesoro refutó cada uno de los planteos de la familia Macri. Entre ellos:

Que las conformidades a la propuesta de pago las tenía que conseguir el deudor y que “en modo alguno se puede inferir la forzada conformidad de un acreedor” como pretendían los Macri con el Estado.

Que no se podía mezclar el expediente de la deuda de los Macri con el Estado con las denuncias de los Macri contra el Estado donde reclaman indemnizaciones, tal como ya resolvió la Corte Suprema en 2009.

Que el Estado no fue un “acreedor hostil” y que “ no hay ninguna intencionalidad política ” sino que el único objetivo “del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino”.

” sino que el único objetivo “del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino”. Que el Estado no abusó de su posición sino que se limitó a no aceptar propuestas abusivas por parte de los Macri.

“El superficial escrito presentado por la PTN demuestra una actuación abusiva y disfuncional, al no aceptar una propuesta de pago que resulta íntegra y oportuna” dice la denuncia de los diputados y senadores macristas. Es falso: no ofrecían el pago íntegro y lo de oportuno no cuadra con los 20 años de demora que tiene este expediente.

"La politización de un juicio comercial que el próximo 19 de setiembre cumple 20 años de engorroso trámite sin que pueda obtenerse el cobro por parte de los acreedores resulta nociva" dijo Zannini tras la denuncia de los legisladores macristas.

En el escrito que presentó en abril Zannini había detallado que el interés de los Macri “no está (ni estuvo nunca) centrado en obtener conformidades, sino en continuar con su estrategia dilatoria en base a la permanente apertura de nuevos puntos de discusión”.

Los Macri siempre plantearon que el Estado era un “acreedor hostil” pero los datos que hay en el expediente los desmienten. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7% y 5,73%, o sea, quitas del 92,3% y 94,27% respectivamente. En 2016 el gobierno de Mauricio Macri aceptó una quita del 98,82% de la deuda, sólo explicable porque estaba la familia presidencial del otro lado del mostrador.

Zannin también contestó en su momento a ese calificativo: “Todo el argumento que ensaya sobre la calificación del Estado Nacional como acreedor hostil y la pretensión de su apartamiento o anulación del derecho de voto se erige sobre la falsa premisa de argüir que ahora ofrece el pago total de la deuda. Esto es falso”. Para Zannini era evidente que “a sabiendas de lo irrisorio de las ofertas, (Macri) continúa haciéndolas con la única intención de seguir dilatendo el trámite de este procedimiento”.

Se refería, como informó El Destape, a la última oferta que hicieron los Macri y que implica pagar 1.011 millones de pesos en una cuota para saldar una deuda que era de 296 millones de pesos en 2001 y que actualizada a hoy con intereses supera los 5.000 millones. No es ninguna oferta la que hacen los Macri, es otra estafa. Y ahora denuncian al que rechaza la estafa.