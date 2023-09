La pregunta sobre la deuda con el FMI que incomodó a Mauricio Macri en las elecciones 2023

En una conferencia de prensa en Córdoba, el ex presidente se molestó con un periodista cuando le consultó por el crédito que su Gobierno tomó con el organismo de crédito internacional.

En una visita a Córdoba, el ex presidente Mauricio Macri expresó su incomodidad cuando un periodista le recordó la deuda que tomó su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y decidió responderle de manera agresiva.

Macri le endilgó al Gobierno nacional el préstamo con el organismo de crédito internacional en una conferencia de prensa en la localidad de Jesús María, en la que se quejó de "que sigan repitiendo esa pavada que dicen estos señores que no pagaron un dólar de lo que deben al FMI, y le pidieron más plata al Fondo de las que ya nos había dado..."

En ese marco, un cronista lo interrumpió señalándole que "la deuda existe", cosa que Macri reconoció, a lo que luego otro periodista acotó: "Y la tomó usted". El ex presidente respondió: "Si, para reemplazar la que ya existía".

El mismo periodista le pidió al fundador del PRO una reflexión sobre la deuda que tomó hace cuatro años y que "el estatuto del Fondo dice que se violaron algunos acuerdos electorales". A raíz de esto, Macri le espetó: "No, estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa".

Momentos después, Macri dejó el lugar, mientras el periodista buscaba alguna respuesta del ex mandatario. "Usted no me puede tratar de desinformado", lanzó el cronista que fue separado por los custodios del fundador del PRO.

Macri se negó a responder si Milei es un riesgo para la democracia

Macri evitó hacer un pronunciamiento explícito sobre Javier Milei, el candidato ultraderechista por La Libertad Avanza (LLA), durante una entrevista en el canal de noticias LN+ cuando le consultaron si representa un peligro para la democracia. Por el contrario, se ocupó de hacer un análisis de la situación: "He aprendido que hay que ser muy respetuoso del voto de la gente", se excusó el fundador del PRO. Además, dijo que lo que "hay que explicarle a la gente" es que "hay un mandato de cambio profundo y ese cambio lo va a hacer realidad Patricia Bullrich".

"¿Cree que Milei es un salto al vacío y un peligro para la democracia?", le consultó en dos ocasiones el conductor Eduardo Feinmann, primero de una manera más sutil y luego, así, directamente. Ante esa pregunta, el expresidente respondió con evasivas. Habló sobre su organización política y de cómo llegó al Gobierno y por qué para, finalmente, excusarse.

"He aprendido que hay que ser muy respetuoso del voto de la gente", dijo. Luego, presentó un análisis de la situación y sus críticas apuntaron contra el funcionamiento del Estado. Mencionó entonces a quienes están "enojados con el fracaso del kirchnerismo", desde su óptica, y sumó: "En vez de ser servidores públicos han sido apropiadores de lo público siempre con la excusa de que el Estado te va a resolver. Y el Estado no resolvió nada. Nos empeoró. Entonces no podemos avanzar para un lugar que le estamos diciendo a la gente que votó mal".

Aunque insistió en que respeta "mucho a los que votaron (a Milei)", asumió que una parte de ese electorado probablemente fueron personas que los votó a ellos, 2019. "Entiendo los enojos", dijo y señaló: "Entiendo la vocación de cambio profundo, que no estaba en el 2015, y que nos costó llevar al país hacia la dirección que queríamos de cambio porque el mandato era 'emprolijemos'. Terminemos con el abuso de poder, pero no cambiemos mucho", dijo.