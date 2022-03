Kicillof habló del acuerdo con el FMI e instaló su plan para los próximos 6 años

El mandatario provincial volvió a expresarse sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el mismo día en que comenzará a debatirse en el Congreso nacional. Además reforzó su “Plan 6x6.

Mientras el Congreso comienza a debatir el acuerdo de la gestión de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional por el crédito que tomó el ex presidente Mauricio Macri, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se expresó a través de sus redes sociales sobre dicho tema.

“El préstamo con el FMI fue una trampa de la que estamos intentando salir para evitar una catástrofe y atenuar sus consecuencias”, escribió y remarcó: “Pero la deuda más importante es con las y los bonaerenses. El plan de recuperación 6x6 es fundamental para saldarla”.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en el que se reproduce parte del discurso de Kicillof en la apertura de la 150° Asamblea Legislativa bonaerense. En ese sentido, el Gobernador afirmó que “la negociación con el FMI busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias de un crédito que fue solicitado y concedido de manera igualmente irresponsable. Más que un préstamo, fue una verdadera trampa y de esa trampa estamos intentando salir”.

Además hizo especial hincapié en quiénes fueron los responsables del préstamos de los $54 mil millones de dólares: “Que quede claro: el Frente de Todos no tuvo, ni tiene nada que ver con el origen de esta deuda, ni nunca hubiera ido a golpear las puertas del FMI. Al contrario, nuestro gobierno trabaja para saldar la deuda que tiene el Estado Provincial, pero la deuda que tiene con el pueblo bonaerense, esa es la deuda más importante”.

También cargó las tintas contra la gestión anterior: “Y justamente no fueron los bonaerenses los que fueron a llamar al FMI, ni quienes concedieron este crédito. Convocar al FMI entre gallos y medianoche, obtener el préstamo más grande de la historia facilitando así, una vez más, el ciclo de endeudamiento y fuga es algo que no vamos a olvidar y no vamos a perdonar”.

En su mensaje Kicillof hizo mención directa al Programa de Reconstrucción y Transformación provincial 6x6, en referencia a los próximos seis años de la provincia de Buenos Aires, ya que prevé un plan que finalizaría en 2028. El número “6x6” responde a, según el propio mandatario, “a los 4 años de crisis del gobierno neoliberal – de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal – y a los 2 años de pandemia, le siguen 6 años de crecimiento”.

“La gente fue expuesta a políticas neoliberales, castigada por incertidumbre y miedo; por eso en los próximos dos años destinaremos todos los recursos y esfuerzos a reparar, reconstruir y transformar la provincia de Buenos Aires”, indicó el Gobernador días atrás y agregó: “Me comprometo a que los próximos 6 años serán de recuperación y mayor desarrollo”.