Alberto Fernández y Morales acordaron una reunión con Guzmán por la deuda con el FMI

El Presidente y el gobernador de Jujuy y titular de la UCR mantuvieron varias conversaciones y acordaron un encuentro para el lunes del que también participarán Larreta, Valdés y las autoridades de los bloques parlamentarios y partidarias de Juntos por el Cambio.

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hablaron en varias oportunidades y terminaron por llegar a un acuerdo respecto a su asistencia a la Casa Rosada. En el encuentro que encabezará este miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, para hablar de las negociaciones con el FMI estarán representados por delegados mientras que agendaron una nueva reunión con Guzmán para el lunes que viene, a la que asistirán los cuatro mandatarios -también el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta- junto a autoridades parlamentarias y partidarias. Incluso no se descartaba que de la reunión participe el propio Fernández. "Si decimos que queremos diálogo y consenso tenemos que hacerlo", sostuvo Morales, que claramente se diferenció de la posición del macrismo duro.

El Presidente los había invitado durante la firma del Consenso Fiscal y los gobernadores radicales se habían mostrado, en principio, de acuerdo. Que los 24 mandatarios provinciales se reunieran con el ministro Guzmán para que se enteraran de primera mano de la marcha de las conversaciones con el staff del Fondo Monetario lo interpretaron como un gesto de apertura del Gobierno al que no debían rehusar. Pero después en la Casa Rosada decidieron convertirlo en algo todavía más amplio y convocaron también a sectores empresarios y sindicales, dándole un carácter más público a la exposición del ministro. Eso le dio la excusa a los sectores más ultra de Juntos por el Cambio de calificar la convocatoria como "un acto político" y anunciar que no participarían.

En un gesto para que reconsideraran la decisión, el Gobierno hizo dos cosas. Por un lado, anticipó que convocaría a una reunión para la semana que viene a los jefes de los bloques parlamentarios opositores, tal como reclamaban desde Juntos por el Cambio, proponiendo como lugar excluyente de diálogo el Congreso. Eso pese a que convirtieron las últimas sesiones en Diputados en campo de batalla, incluyendo el primer rechazo a un Presupuesto en la historia reciente. El otro movimiento del Gobierno fue retomar la idea original acerca de que el encuentro del miércoles sería sólo para gobernadores mientras que empresarios y sindicalistas serían convocados más adelante. Sin embargo, el macrismo hizo como si no hubiera cambiado nada. "Es mucho más una reunión política que una reunión en serio", dijo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ante la primera consulta.

Consenso y coso

A veces resulta difícil distinguir las palomas de los halcones. Sin embargo, los gobernadores radicales tienen otra mirada sobre la relación que deben mantener con el Gobierno en estas circunstancias, obligado a renegociar la deuda récord tomada por Mauricio Macri. También de los costos políticos que le podría generar una u otra actitud. "Jugar a las escondidas con el tema de la deuda FMI me parece una pendejada", declaró Morales a Infobae. Consensuó con Fernández, en primer lugar, enviar representantes al encuentro de Guzmán de este miércoles para no vaciarle la reunión. En su caso, enviará al vicegobernador jujeño, Carlos Haquim, un dirigente que viene del peronismo. También habrá delegados del correntino Gustavo Valdés y del mendocino Rodolfo Suárez. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que no es macrista pero muchas veces cuesta diferenciarlo, también había anticipado que enviará en su lugar al presidente de la Legislatura provincial.