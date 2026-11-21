Patricia Bullrich le dedica varios días a la realización de los videos que decide postear en redes para ser el centro de la conversación. El último lo lanzó en plena crisis financiera del Gobierno de Javier Milei, aunque, aseguran, había sido planificado antes del temblor económico. En la última encuesta interna revisada, el peronismo está mucho mejor posicionado que la opción libertaria y las conversaciones privadas no arrojan un pronóstico de mejora en los bolsillos que permita pensar en una victoria violeta sencilla.

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Con el terremoto moviendo los cimientos de la gestión mileísta, la última pieza audiovisual de la senadora parece mostrarla preparándose para asumir el desafío de ser el reemplazo de Milei. Pero en su entorno aseguran que el sentido del video cambió con el correr de las horas y que no fue el mensaje que buscaron transmitir originalmente. ¡Qué mala suerte!

La idea inicial era, entonces, la de mostrarla preparada para tener buenos resultados en el Congreso. Se pensó antes de la sesión del jueves y se grabó ese día, con los proyectos aprobados en la Cámara Alta y la postergación del debate sobre la ludopatía. “Se prepara, está lista", dijo su asesor Gerardo Milman. Una observación válida para ambas lecturas, la del reemplazo y la del trabajo parlamentario. Bullrich suele ser un camaleón y su prédica en favor del diálogo obedece al rol legislativo que ocupa, donde es necesario negociar. Como buscó hacerlo con la reforma electoral.

Para conseguir la firma del dictamen que busca cambiar el sistema electoral nacional, emisarios del bullrichismo y del santillismo conversaron con la intención de aceitar el trabajo conjunto entre ambos dirigentes. El entorno de Bullrich siempre advirtió que ella nunca tuvo las herramientas para negociar con los gobernadores, por lo que se le dio el crédito correspondiente a Diego Santilli. “Se notó” que lo hicieron en equipo y que salió bien. Para dejar atrás esas rispideces previas, el bullrichismo encontró un nuevo enemigo: los Menem, no Santilli.

Como suele suceder, el video lanzado el viernes se planificó en una mesa de varios integrantes que se reúnen para conversar sobre lo comunicable, charlar de política y repasar cómo está Bullrich, cómo se encuentran y cómo se sienten dentro del espacio que ella lidera, enfrascados en una batalla larga y sostenida con la Casa Rosada. De allí surgen temas simbólicos para expresar lo que quieren decir y, usualmente, el día posterior a la sesión suele ser una gran excusa para publicar esos pensamientos.

En este caso, se destacó un párrafo puntual de la canción elegida para musicalizar la pieza: “Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni mmmu; cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni mmmu”. No hablaba de su actitud confrontativa para después alinearse con la Rosada, sino de los ataques del Ejecutivo por la espalda. Ella, advierten, siempre se enteró de cada una de las críticas por los medios, nunca de frente.

Patricia, confiesan, puede armar un Gabinete en cuestión de minutos y “siempre” tiene pensado un nombre para el encabezar su equipo económico. Pero en su espacio también son conscientes de los peligros de un derrumbe de la administración libertaria: “Podemos ir en primera o en turista, pero si se cae el avión no se salva nadie”, le advirtieron en el último tiempo. “Todo depende del aterrizaje”: puede ser una caída libre, una lenta agonía o un aterrizaje forzoso. La característica será la que defina si ella puede despegarse o no del fracaso.

Ya hace algunos meses, un economista muy valorado por Javier Milei empezó a advertir que la situación económica no iba a mejorar, más bien todo lo contrario. Y un consultor amigo del Presidente le envió una encuesta poco favorable al jefe de Estado, lo que le valió un bloqueo en WhatsApp sin previo aviso. Bullrich no llegó a sufrir esa represalia porque la necesitan, advierten, pero es el modus operandi del Gobierno: cuando algo no les gusta, salen a destruirlo.

Esas tensiones entre la senadora y la Rosada fueron retomadas esta semana por el diputado PRO Cristian Ritondo en Clarín. Para él, Bullrich no va a romper, pero las discusiones internas no deberían hacerse públicas porque “no tienen solamente un efecto electoral, sino también en los mercados, en la seguridad. Todo eso crea una inseguridad que no me parece que sea buena”.

En el bullrichismo interpretan que Ritondo nunca la quiso a Patricia, al menos no desde que ambos fueron ministros de Seguridad. Básicamente, porque él tiene estructura y no perfil público elegible, mientras que ella tiene alcance electoral pero menos estructura. Es una relación que se tensionó aún más cuando en 2024 Bullrich desplazó a Vicente Ventura Barreiro de su cargo de secretario de Seguridad.

En Diputados, el bullrichismo movió una pieza clave esta semana. La salida del radical Mariano Campero del bloque libertario abrió un interrogante sobre el futuro del espacio referenciado en la senadora. El tucumano había comunicado semanas atrás, en una reunión de Bullrich con legisladores, que La Libertad Avanza lo había dejado sin opciones en su provincia. Lo vieron muy enojado, furioso. Pero en ese momento no comunicó su decisión de pegar el salto; lo hizo después. Aseguran, como ya había adelantado El Destape, que se trata de un caso motivado por cuestiones estrictamente locales y que no habría nuevas salidas.