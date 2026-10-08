Desregulación fluvial: marítimos apuntaron contra los planes de Sturzenegger por un accidente en el puente Chaco-Corrientes

Un accidente en la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a encender el conflicto entre los gremios marítimos y el Gobierno Nacional. El remolcador paraguayo Tío Jan impactó contra la estructura de protección del pilote Nº 5 del puente General Manuel Belgrano, viaducto estratégico que une las provincias de Chaco y Corrientes. Como consecuencia del fuerte golpe, la defensa se desplazó y cinco barcazas del convoy se desprendieron, quedando a la deriva en el río hasta que fueron recuperadas por la Prefectura Naval Argentina (PNA). Para los trabajadores, el accidente demuestra que las ansias desregularizadoras de Federico Sturzenegger son peligrosas.

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Luego de constatar con drones los severos daños en la contención del puente, la autoridad marítima emitió una resolución de emergencia que retrotrajo las dimensiones máximas permitidas para las formaciones que atraviesan la zona, fijando un límite preventivo de 180 metros de eslora y 50 de manga. La medida significa un revés para la agenda de desregulación impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien semanas antes del choque había criticado públicamente la obligación de fraccionar los grandes convoyes para pasar por ese paso restringido, tildando la normativa de "costos innecesarios".

Legisladores y referentes de la oposición cuestionaron la flexibilización de los controles de seguridad náutica bajo la premisa de la reducción de costos logísticos, alertando sobre quién se hará cargo de los millonarios costos de reparación en la estructura. Como respuesta inmediata para mitigar el peligro, la autoridad marítima emitió una disposición modificatoria y ordenó volver a restringir de manera preventiva las dimensiones máximas permitidas a 180 metros de eslora y 50 metros de manga para cualquier convoy que intente franquear el viaducto.

El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Marítimos, de Cabotaje y de Pesca, capitán Mariano Moreno, analizó el siniestro y criticó duramente el esquema de flexibilización promovido por la Casa Rosada. En esa línea, el líder de los marítimos remarcó: "Lo que pasó en el Puente General Belgrano no es más ni menos que la demostración práctica de los efectos de la desregulación que está llevando adelante este Gobierno y a la cual nosotros, como trabajadores de a bordo nos oponemos, entre otras cosas en defensa del trabajo argentino, porque esto abre las puertas a buques de otras banderas para poder hacer ese trabajo".

El referente sindical rechazó de plano las descalificaciones de los funcionarios nacionales hacia las normas operativas que rigen el cabotaje e insistió en que las dimensiones máximas para pasar por pasos críticos responden a criterios de estricta seguridad náutica y no a intereses corporativos: "Por otro lado, y no menos importante, está el tema de la seguridad de la navegación y las personas. En este caso, lamentablemente, la flota paraguaya y boliviana vienen insistiendo desde hace muchísimo tiempo con la posibilidad de navegar con buques de mayores dimensiones, evitando el movimiento de armado y desarmado de buques. Eso no se hizo caprichosamente, o como dijo el ministro de Desregulación (Federico Sturzenegger), que responden a un kiosquito", apuntó Moreno en diálogo con Mundo Gremial.

Irregularidades en las flotas extranjeras y riesgo sobre la infraestructura nacional

Moreno advirtió sobre la falta de controles sobre la potencia real de las embarcaciones de bandera extranjera que operan en los tramos argentinos de la Hidrovía y subrayó que el deterioro del viaducto Chaco-Corrientes pone en peligro a miles de ciudadanos que transitan a diario por esa vía. El líder de los marítimos advirtió que "está en juego la seguridad de navegación" y que se pone "en riesgo un puente que ya estaba bastante dañado y que lo lleva a una situación de mayor compromiso en las funciones que cumple".

El titular del Centro de Patrones ratificó que el accidente del remolcador Tío Jan era una crónica anunciada y anticipó que la falta de controles estrictos terminará desencadenando hechos de mayor gravedad si el Poder Ejecutivo no rectifica su rumbo "Esto es una muestra clara y precisa de las consecuencias de esta desregulación que está llevando adelante el Gobierno y que, lamentablemente, si no se llevan adelante las medidas adecuadas esto va a seguir ocurriendo, como ya ha ocurrido anteriormente", afirmó.