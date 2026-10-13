"Desestabilizar": la dura advertencia de Martín Menem por el DNU 70

En declaraciones a Radio Mitre, Martín Menem cuestionó con dureza la convocatoria a una sesión legislativa para tratar el DNU 70 y calificó la iniciativa de la oposición como una maniobra sin fundamentos técnicos ni institucionales. El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que el avance contra el decreto de necesidad y urgencia forma parte de un propósito mayor de desgaste político hacia la gestión de gobierno.

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Menem aseguró de manera categórica: "No habría motivos para la sesión. Es un intento más por tratar de desestabilizar porque todos sabemos lo que hay detrás del DNU 70". Asimismo, explicó que el bloque del oficialismo formalizó una propuesta alternativa para convocar a un plenario más amplio el día 21, donde se prevé incorporar temas vinculados a discapacidad y morosidad.

El impacto en el mercado de alquileres

Al defender el contenido del megadecreto, Menem hizo hincapié en las modificaciones implementadas sobre normativas previas y remarcó las consecuencias de la derogación de la Ley de Alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según su análisis, el marco regulatorio anterior había generado distorsiones severas en la oferta de inmuebles habitacionales y un incremento desmedido en los valores de los contratos.

En ese sentido, el legislador señaló que el esquema previo representaba un perjuicio directo para la población y celebró los resultados comerciales obtenidos a partir de la desregulación económica impulsada por el Poder Ejecutivo. "Desde que derogamos esa ley ha aumentado muchísimo la oferta y bajaron 38% los alquileres en términos reales acá en CABA. Es una calamidad volver a esa ley", enfatizó el dirigente durante el reportaje.

La desregulación del espectro satelital

Otro de los ejes centrales en la argumentación de Menem fue la transformación en el sector de telecomunicaciones a partir de las cláusulas fijadas por la normativa oficial. El dirigente explicó que la apertura de la actividad permitió la llegada de prestadores privados para la comercialización de servicios de conectividad en zonas del territorio nacional que carecían de infraestructura de enlace tradicional.

Sobre este punto, detalló que en la actualidad existen cerca de cinco o seis compañías que comercializan internet por vía satelital en el país. Según las cifras que expuso, este esquema posibilitó la instalación de una importante red de equipamiento técnico que alcanza a millones de usuarios en distintas regiones.

"Hoy tenés más de casi 900.000 antenas funcionando que le dan internet a casi 3 millones de personas y eso es gracias al DNU 70", puntualizó Menem. Al mismo tiempo, lanzó una advertencia sobre el desenlace que implicaría la anulación del decreto en el ámbito legislativo: "Si esta gente sigue con esa idea de voltear el DNU 70 van a dejar sin internet a muchísima gente".

La situación judicial de la ley de tierras

En el tramo final, el diputado riojano se refirió también a los planteos judiciales en torno a la derogación de la ley de tierras. Al respecto, precisó que dicho capítulo se encuentra suspendido en la actualidad debido a una resolución del fuero judicial, por lo que desestimó que constituya una razón válida para forzar el tratamiento del paquete en el recinto. "Hoy con la cautelar no está vigente, con lo cual no hay motivo para una sesión", concluyó Menem para ratificar la postura oficialista respecto a la falta de justificación para la convocatoria opositora.