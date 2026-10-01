Desempleo, pobreza e informalidad: más del 18% de los jóvenes no consigue trabajo en Catamarca

El acceso al primer empleo formal se convirtió en una de las principales dificultades para los jóvenes de Catamarca. Los últimos datos difundidos a partir de registros del INDEC muestran un escenario marcado por la pobreza, la desocupación y la informalidad laboral, con consecuencias sobre las posibilidades de independencia económica de las nuevas generaciones.

{{{htmlAmp}}}

Según los datos citados, el 36,9% de las personas de entre 15 y 29 años se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El indicador se ubica casi cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional y expone una situación de mayor vulnerabilidad entre quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

A este escenario se suma la dificultad para conseguir un empleo registrado. La tasa de desocupación entre los menores de 29 años supera el 18%, mientras que el empleo no registrado alcanza al 58,4% de los jóvenes ocupados. De esta manera, una parte importante de quienes consiguen trabajar lo hace sin acceso a derechos laborales asociados al empleo formal, como aportes jubilatorios, obra social o estabilidad contractual.

Un informe reciente sobre informalidad laboral señala que la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo presenta niveles de formalidad considerablemente menores que entre los adultos. En el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral general llegó al 44,2%, mientras que los trabajadores jóvenes aparecen entre los grupos más expuestos a empleos precarios.

Las barreras para conseguir el primer empleo

A las dificultades propias del mercado laboral se suma un obstáculo recurrente para quienes buscan su primera experiencia: la exigencia de antecedentes laborales. Un relevamiento de Adecco Argentina citado en los informes señala que el 78% de los jóvenes encuentra dificultades para insertarse debido a los requisitos de experiencia previa.

La consecuencia puede ser el desplazamiento hacia actividades informales, changas o trabajos mediados por plataformas digitales. En esos casos, los jóvenes pueden obtener ingresos, pero sin contar necesariamente con vacaciones pagas, aguinaldo, cobertura de salud o aportes previsionales.

Otro informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA muestra la magnitud de las dificultades de inserción laboral entre los jóvenes. Para el grupo de 18 a 25 años, apenas el 14,2% registra un empleo formal, mientras que el resto se distribuye entre situaciones de precariedad, irregularidad, desempleo e inactividad.

El problema también impacta sobre la autonomía económica. La imposibilidad de acceder a un ingreso estable dificulta que los jóvenes puedan independizarse, sostener estudios, acceder a una vivienda o planificar proyectos personales.

El escenario laboral también reaviva el debate sobre las políticas destinadas a facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado formal. Desde sectores sociales y gremiales cuestionan que las oportunidades laborales no acompañen las expectativas generadas por las políticas de promoción productiva y minera de la provincia.

En ese contexto, la discusión no se limita a la cantidad de puestos disponibles, sino también a qué tipo de empleos consiguen quienes ingresan al mercado laboral. La expansión de actividades informales puede funcionar como una alternativa inmediata frente al desempleo, pero deja a los trabajadores fuera de buena parte de las protecciones del sistema registrado.