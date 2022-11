Pese al diálogo con el Gobierno, piqueteros ratificaron marchas en todo el país

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, expresó que el Gobierno "está abierto al diálogo" aunque advirtió: "No quiere decir que ante una amenaza de acampe se dé vuelta una decisión presidencial".

La reunión entre los movimientos sociales y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, no logró desactivar la manifestación anunciada para mañana por lo que los piqueteros conducidos por Eduardo Belliboni harán protestas en todo el país, pese al diálogo con el Gobierno. "Estar abierta al diálogo no quiere decir que ante una amenaza de acampe se dé vuelta una decisión presidencial", expresó la funcionaria.

La ministra realizó una conferencia de prensa y pidió “a todos los movimientos sociales para construir una Argentina del trabajo y la producción”. El punto de desacuerdo fue el decreto presidencial sobre los Potenciar Trabajo. "Estamos para ayudar y apoyar", dijo Tolosa Paz.

Allí resaltó la continuidad de los compromisos asumidos relacionados a la entrega de alimentos, los convenios de Naciones Unidas para el desarrollo y los expedientes en el marco de las construcciones de unidades de gestión y bancos de herramientas. "Hemos trabajado una agenda que nos permita dar respuesta a los compromisos asumidos, en el marco de diferencias que tenemos en cuanto al decreto 728. Ellos saben la voluntad de poner el tope a la modalidades del Potenciar Trabajo y que vamos a trabajar fuertemente para que las bajas que ocurren puedan redistribuirse en lo que conocemos como fortalecimiento de las capacidades productivas de los hombres y mujeres que contarán con el apoyo de este ministerio no solo en máquinas y herramientas sino también en el acceso a la formación laboral", afirmó la ministra.

Fuentes de la cartera que conduce la funcionaria resaltaron a El Destape que "el Gobierno tiene las puertas están abiertas y hay diálogo", pero advierten que "se apuesta al Puente al empleo y no a sostener la informalidad". "El punto de discordia hoy fue ese decreto", relataron a este portal desde el Ministerio e informaron que Tolosa Paz se comprometió a continuar con los compromisos asumidos de asistencia alimentaria y la línea que venía llevando adelante su sucesor, Juan Zabaleta.

Este jueves habrá movilización en varios puntos de la Argentina. No va a haber acampe en la 9 de Julio. "Piden una reunión y la tienen. De fondo hay una discusión ideológica. Se reúnen los equipos técnicos y los recibe la ministra. Pero ella no va a discutir el decreto si no se pone el contexto de generar empleo", contaron a este portal desde Desarrollo.

A la salida del encuentro, el líder de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, enfatizó: "Hemos escuchado de parte de la ministra observaciones sobre los Potenciar Trabajo que nos parecen cercanas a Patricia Bullrich". Asimismo, afirmó: "La ministra no cumplió con el compromiso que teníamos".

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino. A partir de la entrada en vigor de esa medida, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.

En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral. El decreto instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa "Puente al Empleo". Y otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta 300 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Asimismo, instruye a los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública. También convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a designar los representantes que integrarán el referido Consejo.