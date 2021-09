Nación se comprometió a aumentar la asistencia a los comedores de Margarita Barrientos

El ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, recibió a la referente de los barrios populares. "Se va a sumar más alimentos para que puedan reabrir el comedor de Cañuelas y el de Santiago Del Estero", afirmaron participantes de la reunión.

El ministro de desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibió a la referente de los barrios populares Margarita Barrientos y, según pudo saber El Destape, se le va a incrementar la asistencia alimentaria para sus comedores, tanto el de Los Piletones, como el de Santiago del Estero y el de la localidad bonaerense de Cañuelas. Barrientos había dicho que estos dos últimos los había tenido que cerrar por falta de subsidios.

Según confirmaron participantes de la reunión a este portal, "el Ministerio de Desarrollo Social no dejó de proveer de alimentos a los comedores de Margarita Barrientos". "Ahora vamos a sumar más alimentos para que puedan reabrir el comedor de Cañuelas y el de Santiago Del Estero", detallaron.

Por otra parte, Nación se comprometió a abrir un Espacio de Primera Infancia en Santiago del Estero. Hace días Barrientos, titular del comedor comunitario Los Piletones, dijo que la falta de apoyo y de abastecimiento la llevaron a cerrar dos espacios por lo que se mantiene preocupada: "Me cuesta mucho mantenerlos. En Santiago del Estero hace nueve meses que no tengo ayuda".

Tras la reunión con Barrientos, Zabaleta lanzó un mensaje y una foto sobre el encuentro: "Recibí en el @MDSNacion a Margarita Barrientos. Cada vez que un referente social necesite de la asistencia y la ayuda del Estado ahí vamos a estar como gobierno", escribió el ministro.

En declaraciones radiales, Margarita había dicho antes de la reunión que "se acrecentó mucho la demanda de gente que viene, todos los días incorporamos una o dos familias. Muchos vienen por primera vez a pedir ayuda, no solamente de comida".

"En Santiago del Estero hace nueve meses que no tengo ayuda. Tuve que cerrar un comedor por falta de ayuda por que no podía abastecerlo", dijo y señaló sobre el futuro del hogar de abuelos que dirige allí también: "El hogar de abuelas lo abastezco de aquí. Se me está complicando mucho porque no puedo mandar camiones para allá".

Por otra parte, Barrientos contó que el comedor que dirigía en la ciudad bonaerense de Cañuelas también tuvo que dejarse de lado porque no pudo seguir manteniéndolo. "Lo que más necesito es que me ayuden para no cerrar ningún comedor más", reclamó luego.

En tanto, Los Piletones fueron el inicio de una serie de obras benéficas que emprendió ella misma y que hoy se expresan en la fundación que lleva su nombre. En esta línea, Margarita también comprende un Centro de Salud, dos jardines de infantes, un Centro para abuelos, una Panadería, una Biblioteca, un Club de madres, entre otros proyectos.