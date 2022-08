El Gobierno recibe a piqueteros, en medio de la demora del decreto por los planes sociales

En medio de la demora del decreto por los planes sociales, el Gobierno recibe a los grupos piqueteros. Será hoy a las 16 en el Ministerio de Desarrollo Social y los recibirá el ministro Juan Zabaleta. Tras un mes y medio vuelven a verse las caras. Encabezará Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Mientras, sigue frenada la normativa para la conversión a empleo genuino.

El reclamo de los piqueteros está basado en el aumento del volumen de los planes y en el retroceso de los proyectos de asistencia social. "Esto se da en el marco del ajuste que está haciendo Sergio Massa. Somos más bien pesimistas sobre esta reunión", indicó Belliboni a El Destape.

"Hay muchos compañeros que no están pudiendo conseguir trabajo. Además, vamos a hacer el planteo del aumento de planes pero depende del salario mínimo, que aumentó una miseria", arremetió el líder piquetero.

Los piqueteros quieren reunirse con el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien ya le pidieron un encuentro. "Pero no se concreta", cuentan desde la Unidad Piquetera. Y se quejan de que el Gobierno le haya dado "el poder total" al líder del Frente de Renovador.

En el medio está el ya anunciado decreto del Poder Ejecutivo sobre los planes sociales. Lo comunicaron desde el equipo de Massa y hasta la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que saldría el viernes pasado. Pero eso no sucedió.

Según pudo averiguar El Destape, no llegó ni a la Secretaría Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra donde se le da el marco final a las normas. El decreto está trabado en el Ministerio de Economía, confirmaron fuentes del riñón de Massa. "Lo tiene Michel y lo está cerrando", cuentan desde el massismo. Se refieren al titular de la Aduana, Guillermo Michel, el virtual Nº2 de la cartera del tigrense.

Sobre el decreto, Belliboni opina: "Hoy nos van a contar el mecanismo anunciado de auditoría de los planes, no tenemos ningún problema con eso", Sobre la norma que se viene, relató: "El decreto es más de lo mismo, es el mismo concepto que falla en el diagnóstico. El problema no es que la gente no se inserta en el trabajo por su capacidad sino por la economía", afirma. Y retruca: "Ya estamos pensando un nuevo plan de lucha", cierra el piquetero.