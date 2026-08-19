Denuncia por usura: piden suspender los cobros de préstamos de Mercado Pago

El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano amplió su denuncia penal contra Mercado Libre por presunta usura y pidió a la Justicia que suspenda de manera provisoria el cobro de los préstamos otorgados a través de Mercado Pago y Mercado Crédito. El planteo fue presentado ante el juez Francisco Carlos Ponte, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 53, y la fiscalía N° 60, encabezada por Cecilia Incardona.

En la presentación judicial, Solano solicitó que se ordene a Mercado Libre S.R.L., titular de las marcas Mercado Pago y Mercado Crédito, suspender provisoriamente el cobro de los préstamos hasta que se sustancie la investigación por la presunta comisión del delito de usura.

El escrito sostiene que la medida resulta necesaria para evitar que continúe una operatoria que, según la denuncia, podría configurar una ventaja patrimonial desproporcionada sobre los deudores. En particular, cuestiona las tasas de interés y el costo financiero total informado para determinados préstamos.

"Hemos solicitado a la Justicia que de manera inmediata le ordene a Mercado Pago que cese con el cobro de los préstamos otorgados hasta tanto se sustancia nuestra denuncia por usura", afirmó Solano. "Los intereses que llegan al 1.375% son una confiscación del sector más necesitado de la población, que toma deudas para afrontar los gastos corrientes. La necesidad de suspender el cobro de los préstamos es urgente, toda vez que si calculasen sobre una tasa de interés razonable arrojaría que muchas personas ya concluyeron el pago de sus préstamos e incluso más, que Mercado Libre le debe devolver dinero. Así, los deudores pasarían a ser acreedores y los acreedores deudores", agregó.

Qué tasas de Mercado Crédito cuestiona la denuncia

El documento presentado ante la Justicia incorpora un relevamiento de tasas realizado al 10 de agosto de 2026. Allí se señala que Mercado Crédito publicitaba una Tasa Nominal Anual (TNA) de entre 40% y 140%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) llegaba, según el tramo, hasta 276%.

La presentación también diferencia entre TNA, TEA y Costo Financiero Total (CFT), ya que este último incorpora, además de los intereses, otros cargos asociados al crédito. Según una captura de la página oficial de ayuda de Mercado Pago incorporada como prueba, la plataforma informaba para su línea de consumo y préstamos personales una TNA de entre 48% y 249%, una TEA de entre 60,12% y 863,48% y un CFTEA de hasta 1.375,94%.