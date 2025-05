El sindicato de Vialidad denunció penalmente al secretario de Hacienda: hace siete meses tienen el salario congelado

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció penalmente al secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, por incumplimento de deberes del funcionario público y de las funciones administrativas a su cargo. Según informaron en un comunicado, el gremio advirtió que existe una "retención" por parte del Gobierno del impuesto al combustible que "complica" el funcionamiento del organismo y impuso un tope a los aumentos salariales, congelados hace siete meses.

Esta situación “implica un deterioro de las condiciones laborales del personal de la DNV, lo cual atenta, entre otras cosas, contra su seguridad física, puesto que no es posible reponer elementos de seguridad como cascos y chalecos refractarios, entre otros”, sostuvo la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá.

Según explican en la denuncia presentada ante el Juzgado General N°6, la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) es un organismo autárquico, que posee diversas formas de financiamiento y "no depende de forma directa y exclusiva de la ley de presupuesto nacional, sino que además percibe fondos directamente por recaudación impositiva".

Ese impuesto es sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que por normativa deben destinarse exclusivamente a la infraestructura vial a través del fideicomiso de infraestructura del transporte, detallaron en la demanda. "Según el decreto 976/01, estos recursos tienen una afectación específica del 28,58% para el financiamiento de obras viales dentro del Sistema Vial Integrado", apuntaron y explicaron ante la Justicia que "la magnitud de la cuestión del primer bimestre de 2025 se recaudaron 600 mil millones de pesos, debiendo ingresar a la DNV 86 mil millones siendo que se le giraron sólo 18 mil millones de pesos es decir el 20,96%".

A continuación, también denunciaron que producto de esa falta "en la actualidad el 60% de las rutas nacionales se encuentran en estado 'crítico', el 23% en condiciones 'malo' y el 22,1 'regular', según evaluaciones del sistema SigVial. De estas cifras surge con claridad que el objetivo que le fuera por ley asignado a la DNV no se está cumpliendo, los impuestos se le cobran igualmente a la sociedad y se pone en riesgo de vida de todas las personas que dben transitar por rutas nacionales", alertaron.

"Además de las complicaciones referidas, lo cierto es que la falta de fondos también implica un deterioro de las condiciones laborales del personal de la DNV, lo cual atenta, entre otras cosas, contra su seguridad física, puesto que no es posible reponer elementos de seguridad como cascos, chalecos refractarios, etc", apuntaron e insistieron en que los fondos que se recaudan por los impuestos que "tienen asignación directa, deben ser girados por la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía". Sin embargo, en lo que va del año no recibieron nada ni tampoco recibieron la totalidad de lo que corresponde a 2024.

En consecuencia, en el texto se solicitó que se intime mediante una cautelar a la Secretaría de Hacienda para que liquide la deuda para cumplir con la actualización de salarios y adicionales adeudados a los trabajadores como el adicional por viáticos, operatividad zonal y el de horario extraordinario para el control de las balanzas de pesaje de camiones y el operativo invernal.

“La falta de fondos deviene en un peligro directo para todos los que trabajamos en Vialidad Nacional”, indicó Aleñá, y agregó que “durante los últimos meses del año 2023 se firmaron actas para la readecuación de categorías de los trabajadores de varias provincias”, pero que “a la fecha no salió el correspondiente acto resolutivo”.